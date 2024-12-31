معلومات عن مرهف أبو قصرة وزير دفاع سوريا ودوره في سقوط نظام الأسد

أعلنت القيادة العامة في سوريا، الثلاثاء، رسميًا تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة التي يترأسها محمد البشير.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري الجديد، ودوره في الإطاحة بنظام بشار الأسد، و ذلك ضمن خطة تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الفترة الانتقالية التي تشهدها سوريا.

أبرز المعلومات عن مرهف أبو قصرة.

يعرف مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري الجديد ذو الـ41 عامًا باسم "أبو حسن الحموي"، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

مرهف أبو قصرة

دور مرهف أبو قصرة في سقوط نظام الأسد

وفيما يتعلق بدور مرهف أبو قصرة في سقوط نظام الأسد، فقد لعب دورًا بارزًا في تنظيم صفوف المقاتلين وإدارة المعدات العسكرية خلال عملية الزحف إلى دمشق.

وكان مرهف أبو قصرة من قيادات الصف الأول في عملية ردع العدوان التي أنهت حكم الأسد على سوريا.

علاقة مرهف أبو قصرة بـ هيئة تحرير الشام

ويرتبط مرهف أبو قصرة بعلاقة وثيقة مع هيئة تحرير الشام حيث نزح مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام حتى شغل فيها منصب القائد العام للجناح العسكري، وذلك بسبب مواقفه العدائية ضد نظام الأسد.

أبرز التحديات التي تواجه وزير الدفاع السوري الجديد

جاء تعيين مرهف أبو قصرة كوزيرًالوزارة الدفاع السورية في وقت شديد الخطورة، حيث تشهد سوريا اضطرابات سياسية وتهديدات خارجية تقوض سيطرة سوريا على حدود أراضيها.

الهجـ ـمات الإسرائـ ـيلية عن سوريا

تتمثل مهمة صد الهجـ ـمات العنـ ـيفة التي شنتها إسرائـ ـيل بعمقٍ بلغ في بعض المناطق 4 كيلومترات داخل سوريا وذلك بعد إلغائها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي كانت تلزمها بالتوقف عن العمليات العسكرية داخل حدود سوريا، من أبرز التحديات التي تواجه مرهف أبو قصرة بعد توليه حقيبة وزارة الدفاع السورية.

صعوبة تسـ ـليح الجيش السوري

كما أن هناك صعوبة كبيرة تواجه مرهف أبو قصره في بناء الجيش السوري وتتمثل في عدم إمكانية إبرام صفقات سـ ـلاح مع الدول الأوروبية، وحظر البعثات العسكرية من وإلى سوريا بهدف تدريب قوات الجيش السوري على أحدث الأنظمة الدفاعية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

ومن الواضح أن مرهف أبو قصره لن يتلقي دعمًا لتسليح الجيش السوري إلا من تركيا التي تساند هيئة تحرير الشام منذ اللحظات الأولى لتحرك قواتها للإطاحة بنظام بشار الأسد.

مرهف أبو قصرة وأحمد الشرع

إدراج أمريكا هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهـ ـاب

ويتمثل التحدي الأخر الأكثر تعقيدًا الذي يواجه مرهف أبو قصره في أن استمرار الولايات المتحدة في إدراج هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهـ ـاب، الأمر الذي سيجعل مرهف أبوقصرة يواجه صعوبات شديدة في بناء الجيش السوري من جديد.

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