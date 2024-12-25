التشكيل الجديد لـ الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد البشير

اتضحت ملامح الحكومة السورية الجديدة وذلك عقب اكتمال أغلب أركانها والتي ترأسها محمد البشير عقب سيطرة المعارضة السورية وسقوط نظام بشار الأسد.

وتم إسناد الملفات والحقائب الهامة في الحكومة السورية الجديدة للوزراء والشخصيات التي اتفق رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع عليها مع محمد البشير.

الحكومة السورية الجديدة تضم تركيبة مؤقتة من حكومة الإنقاذ السورية

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز الشخصيات التي تولت الوزارات السيادية في التشكيل الجديد لـ الحكومة السورية الجديدة، والتي شغل أغلبهم مناصب في حكومة الإنقاذ السورية.

وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

تضم الحكومة السورية الجديدة تركيبة مؤقتة من حكومة الإنقاذ السورية التي تشكلت في إدلب شمال غربي سوريا، وكانت حكومة بديلة خلال سنوات الحرب الأهلية في المحافظة التي خرجت عن سيطرة الأسد.

محمد البشير علي رأس الحكومة السورية الجديدة

وكان مجلس الشورى العام، أعلى هيئة تشريعية في حكومة الإنقاذ السورية هو المسؤول عن قرار تعيين محمد البشير رئيسًا للحكومة السورية الجديدة.

وسبق أن شغل محمد البشير منصب رئيس وزراء حكومة الإنقاذ السورية، وحددت مدة ولايته بثلاثة أشهر، حتى مارس 2025، سيتم خلالها تجميد الدستور والبرلمان، من أجل صياغة دستور جديد يؤسس لنظام جديد للحكم وانتخابات حرة ونزيهة.

ويبلغ محمد البشير من العمر 41 عامًا، من مواليد مدينة إدلب، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب.

أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

كلفت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في دولة سوريا أسعد الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة التي يترأسها محمد البشير.

وانضم أسعد الشيباني للثورة السورية منذ بدايتها في عام 2011، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية.

وعمل أسعد الشيباني في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا.

وحصل أسعد الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا في عام 2022.

محمد عبد الرحمن وزير الداخلية في الحكومة السورية الجديدة

أما وزير الداخلية فهو محمد عبد الرحمن الذي انشق عن الجيش السوري عام 2012 وانضم إلى فصائل المعارضة المسلحة.

وتولى محمد عبد الرحمن عام 2022 منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية بقيادة الجولاني، وكان مسؤولاً عن "المناطق المحررة".

وفي عام 2015، شغل منصب المسؤول العام المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية في منطقة المعارضة، وفي عام 2017 انتقل إلى إدارة الخدمات العامة، وهي هيئة مركزية في هيئة تحرير الشام، مسؤولة عن فرع إدلب.

وعُيّن عام 2019 رئيساً لمنطقة "أريحا" في المنطقة الوسطى، قبل أن يصبح مفتشاً عاماً للمنطقة الوسطى عام 2021.

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة

كما تولي مرهف أبوقصرة حقيبة أهم وزارة في دولة سوريا وهي وزارة الدفاع، وذلك ضمن الحكومة السورية الجديدة لإدارة الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

حصل مرهف أبوقصرة ذو الـ41 عامًا على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونزح مرهف أبو قصرة مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام حتى شغل فيها منصب القائد العام للجناح العسكري، وذلك بسبب مواقفه العدائية ضد نظام الأسد.

وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة

ولعب مرهف أبو قصرة دورًا بارزًا في تنظيم صفوف المقاتلين وإدارة المعدات العسكرية خلال عملية الزحف إلى دمشق.

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