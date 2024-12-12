رئيس حكومة الإنقاذ يفجر مفاجأة بشأن الخزينة العامة السورية

كشف رئيس حكومة الإنقاذ المكلف “محمد البشير ” عن مفاجأة متعلقة بالخزانة السورية العامة و ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، ويستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية .

عجز تام في النقد الأجنبي

كشف البشير ،خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف أن البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن حكومة الإنقاذ لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".

صعوبة إعادة الإعمار

وبناء على ذلك فإن سوريا تقف اليوم في مواجهة تحديات كبيرة، فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد بعد حرب دامت 13 عاما وخلفت وراءها مقتل مئات الآلاف وتدمير مدن بأكملها، بينما لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في مخيمات بعد واحدة من أكبر موجات النزوح في العصر الحديث.

رفع بعض العقوبات

وتعد كبرى العقبات التي تواجهها سوريا هي أنها لا تزال خاضعة لعدد كبير من العقوبات الأمريكية والأوروبية بالإضافة إلى تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية.

ما دفع عدة أطراف دولية وأعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى المطالبة بتقديم الدعم إلى سوريا يتمثل في تعليق بعض العقوبات المفروضة عليها ، معربين عن أملهم في أن تؤدي تحركات السلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة خلال عهد الأسد.

أفخم ناطحة سحاب وشقق ل30مليون دولار

في سياق متصل تناقلت عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية التقارير حول المقر الجديد لإقامة الرئيس السوري وعائلته بعدما منحتهم روسيا حق اللجوء الإنساني، حيث يقع في إحدى الشقق بأفخم ناطحة سحاب في موسكو، حيث يملك الرئيس الأسبق وعائلته 20 شقة يرجح أنها ستكون مقر إقامة عدد كبير من آل الأسد و أصهارهم من آل الأخرس، لا سيما بعد ما أنتقل الدكتور فواز الأخرس وزوجته سحر عطري والدا أسماء الأسد للحاق ببشار وعائلته في موسكو .

وكان بشار الأسد قد غادر سوريا في الساعات الأولى من صباح الأحد مسدل الستار على حك عائلة الأسد الذي دام لمدة نحو 50 عاما.

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