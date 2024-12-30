سوريا في قبضة الجيش الإسرائـ ـيلي والدبابات تـ ــحاصر مباني حكومية في القنيطرة

توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في أماكن جديدة في دولة سوريا ووصل إلى نقاط إضافية في مدينة البعث بريف القنيطرة، وقام بطرد موظفين من الدوائر الحكومية هناك تحت ذريعة التفتيش.

وينشر “الموجز” تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي بريف القنيطرة في دولة سوريا ومواصلة تقدمة نحو المباني الحكومية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يقـ ـتحم ريف القنيطرة في سوريا

كشفت مصادر سورية، اليوم الاثنين، عن أن الجيش الإسرائـ ـيلي قد دخل مدينة السلام في القنيطرة، الواقعة جنوب دولة سوريا.

الجيش الإسرائـ ـيلي يقـ ـتحم سوريا

الدبابات الإسرائـ ـيلية تـ ـحاصر المباني الحكومية في سوريا

وأكدت المصادر أن الدبابات الإسرائـ ـيلية قامت بحـ ـصار مجموعة من المباني الحكومية في سوريا، مطالبة بإخلائها على الفور.

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائـ ـيل على جبل الشيخ السوري من خلال إقامة مواقع عسـ ـكرية وتوفير مستودعات ووسائل إمداد للمقاتلين.

وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي يتهم الإدارة الجديدة في سوريا بالعصابة الإرهـ ـابية

ومن ناحية أخري، شن وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي جدعون ساعر هــ جومًا كبيرًا علي الإدارة الجديدة في سوريا، قائلًا، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عنه، إن الإدارة الجديدة في سوريا عصابة إرهـ ـابية كانت في إدلب وسيطرت على عاصمة سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائـ ـيلي: "العالم يريد أن يراهم كحكومة جديدة ومستقرة لأن الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا، إنه نظام إسلامي".

الجيش الإسرائـ ـيلي يتوغل في أماكن إضافية في سوريا

وكان التلفزيون السوري قد كشف عن أن الجيش الإسرائـ ـيلي بدأ التوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وفي نفس الصدد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائـ ـيلي توغل بعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة في سوريا كما أبلغ الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة.

وكشفت مصادر سورية عن أن جرافات وآليات الجيش الإسرائـ ـيلي دخلت إلى منطقة سد القنطرة في محافظة القنيطرة، وثبتت قوات الجيش الإسرائـ ـيلي نقاط عسـ ـكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد.

كما دخلت عربات مدرعة تابعة لـ الجيش الإسرائـ ـيلي برفقة جنود إلى مرتفع شارة الحرمون، وعمدت إلى تثبت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي.

الجيش الإسرائـ ـيلي يوسع المنطقة الأمنية في سوريا

وفي السياق ذاته، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان، إن قوات الجيش الإسرائـ ـيلي تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.

إسرائــ ـيل في سوريا

إسرائـ ــيل تؤكد عزمها تدمـير الأسـلحة الثـقيلة في سوريا

وفي نفس الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائــ ـيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائـ ـيلي سيدمر الأسـ ـلحة الاستراتيجية الثـقيلة في أنحاء سوريا، بما في ذلك صـواريخ "سطح – جو" وأنظمة دفاع جوي وصواريخ "سطح – سطح" وصواريخ "كروز" وصـواريخ بعيدة المدى وأنظمة صـواريخ ساحلية.

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