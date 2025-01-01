"الأمير النائم"... خالد بن طلال ينشر لحظات مؤثرة مع ابنه في استقبال عام 2025

الأمير النائم.. تصدر الأمير خالد بن طلال، مواقع التواصل الاجتماعي، وضجة كبيرة في بداية استقبال عام 2025، بعد مشاركة صورة مع ابنه صاحب لقب "الأمير النائم" عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا.

يرصد الموجز التفاصيل والقصة كاملة حول الأمير خالد بن طلال والأمير النائم في السطور التالية.

الأمير خالد بن طلال وابنه النائم

خالد بن طلال ينشر الأمل في بداية عام 2025

نشر خالد بن طلال، صورة جديدة مع ابنه الأمير النائم في العام الجديد، حيث يقضي ابنه أكثر من 20 عاماً في غيبوبة منذ تعرضه لحادث سير مأساوي.

الأمير خالد بن طلال وابنه

دعاء الأمير خالد بن طلال في بداية العام الجديد

أعرب الأمير خالد بن طلال عن أمله الكبير في الشفاء ابنه الذي تعرض لحادث مأساوي لأكثر من 20 عام، قائلاً: "أدعو الله القادر العظيم، بصفاته الحسنى وأسمائه العلا، أن يمنح الشفاء لوالدتي وابني الوليد ولكل مرضى المسلمين، اللهم اجعل هذا العام بداية رحمة وشفاء وفرج للجميع."

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع دعاء الأمير خالد بن طلال، ودعوا لابنه بالشفاء.

عبّر المتابعون عن تضامنهم ودعواتهم للأمير الوليد، كتب أحدهم: "اللهم ارزقه الشفاء العاجل وامنح أسرته القوة والصبر."

بينما علق آخر قائلاً: "هذه الصور تذكرنا بقوة الأمل والصبر، بارك الله في هذه الأسرة المؤمنة."



تغريدة خالد بن طلال

قصة الأمير النائم



بدأت قصة "الأمير النائم" في عام 2005 عندما تعرض الأمير الوليد، الذي كان طالباً في الكلية العسكرية، لحادث سير مأساوي حيث تسبب الحادث في إصابته بنزيف حاد في الرأس، مما أدى إلى دخوله في غيبوبة مستمرة ختى وقتنا هذا، وقد استُدعي أكثر من فريق طبي دولي لمحاولة إنقاذه، لكن حالته دون جدوي.

الأمير النائم

رغم الصعوبات، رفض الأمير خالد رفع الأجهزة الطبية عن ابنه، معتبراً أن إبقاءه على قيد الحياة طوال هذه السنوات هو "معجزة ربانية".

وأكد في تصريحات سابقة: "لو شاء الله أن يتوفاه في الحادث، لكان الآن في قبره. من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر على شفائه وإعادته إلينا."



أمل عائلة الأمير النائم بالشفاء

الأمير الوليد، الذي دخل في الغيبوبة وهو في ريعان شبابه، أصبح رمزاً للصبر والأمل في السعودية وخارجها وتستمر عائلته على رأسها الأمير خالد، في التمسك بالإيمان والثقة في قدرة الله، داعين أن يحمل العام الجديد بداية جديدة مليئة بالرحمة والشفاء.

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