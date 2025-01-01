أشهر أعمال طارق الشيخ وسر اختفائه .. بعد طرح أحدث أغانيه في 2025

تصدر الفنان طارق الشيخ، المشهد خلال الساعات الماضية، بعد طرح أغنيته الأخيرة بعنوان "الفترة اللي فاتت" من كلمات محمود سوستة وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى، وحصلت الأغنية على إعجاب كبير من الجمهور.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز أعمال طارق الشيخ وسر اختفائه.

طارق الشيخ

أحدث أعمال طارق الشيخ



طرح المطرب طارق الشيخ، مؤخرا أغنية دويتو مع مع عبد الباسط حمودة بعنوان "شغلنهم إحنا غيرهم"، التي صورت بطريقة الفيديو كليب وحققت انتشارًا واسعًا.

كما أطلق طارق الشيخ أغنية "موجوع والهم قتلني"، والتي جاءت من كلمات أحمد حمتو، وألحان كيمو الديب، وتوزيع قط كرموز.



الأغاني الدرامية للفنان طارق الشيخ

شارك المطرب طارق الشيخ في رمضان الماضي 2024 من خلال أغنية "مضحوك عليا"، التي جاءت ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" مع الفنان أحمد العوضي، الأغنية من كلمات سامح الكومي وألحان طارق الشيخ ولاقت نجاح كبير وتفاعل مع الجمهور.

طارق الشيخ

موهبة طارق الشيخ

وُلد طارق الشيخ في حي الشرابية عام 1972، حيث شكّلت نشأته في بيئة شعبية مصدر إلهام كبير له، بدأ الشيخ مسيرته الفنية مبكرًا، حيث اكتشف موهبته الشاعر الغنائي أمل الطاير الذي دعمه وشجّعه على تقديم أغنيات تعبّر عن هموم المواطن البسيط.

أبرز ألبومات طارق الشيخ



قدّم طارق الشيخ مجموعة من الألبومات الناجحة التي حققت جماهيرية واسعة، بدءًا من ألبومه الأول "اختار لك حل" عام 1995، مرورًا بأعمال مثل "يا عيني علينا" عام 1997، و"صبرك عليّا" عام 1998، وصولًا إلى "نفسي يا دنيا" عام 2000، و"ندم عمرك" عام 2009.

طارق الشيخ

سر اختفاء طارق الشيخ عن الساحة الفنية

رغم نجاحاته، مرّ طارق الشيخ بفترات من الغياب عن الساحة الفنية، أثار خلالها تساؤلات حول أسباب اختفائه، ارجع البعض الأمر إلى ظروف شخصية وانشغاله بتطوير موسيقاه للعودة بصورة تليق بمكانته، حيث صرح الشيخ في تصريحات سابقة، أن سبب اختفائه هو انهيار فكرة الكاسيت وإنتاج الألبومات وأصبح الربح عن طريق طرح الأغاني عبر موقع اليوتيوب بالإضافة إلى اختياره الجيد لكلمات الأغاني بعيد عن الاسفاف والانحلال الأخلاقي.

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