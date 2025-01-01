جماعة أنصار الله الحوثيين تسقط مسـيرة أمريكية بصـ ـاروخ محلي الصنع

شهد الصـ ـراع بين جماعة أنصار الله الحوثيين وأمريكا وبريطانيا وإسرائـ ـيل تطورات جديدة، في ظل استمرار تبادل الهـ ـجمات بين الطرفين، وإطلاق عشرات الصـ ـواريخ والمسـ ـيرات.

وينشر “الموجز” آخر تطورات الصـ ـراع بين جماعة أنصار الله الحوثيين وأمريكا وبريطانيا وإسرائـ ـيل، وسط تصاعدت التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضـ ـربات الجوية الأمريكية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء.

ومن جانبها، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن إسقاط مسـ ـيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء مأرب بصـ ـاروخ محلي الصنع.

الغـ ـارات علي اليمن

وسبق أن أسقطت جماعة أنصار الله الحوثيين 13 مسـ ـيرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" فائقة التطور خلال 13 شهرًا، والتي تعتبرها أمريكا أحد رموز هيمنتها الجوية خلال العقود الأخيرة.

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن للعديد من الغـ ـارات الأمريكية والبريطانية والإسرائـ ـيلية وذلك علي مدار الأشهر الماضية، فيما شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائـ ـيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

إسرائـ ـيل تشن 10 غـ ـارات علي العاصمة اليمنية صنعاء

ومن ناحية أخري، شنت دولة إسرائـ ـيل غـ ـارات جوية عنـ ـيفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ردًا علي استـ ـهداف الحوثيين أماكن استراتيجية في قلب تل أبيب بالصـ ـواريخ وأبرزها مطار بن جوريون.

كشفت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين عن أن إسرائـ ـيل شنت 10 غـ ـارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغـ ـارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية.

أبرز الأماكن التي استـ ـهدفها الحوثيين في إسرائـ ـيل

ومن ناحية أخري، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسـ ـكرية في إسرائـ ـيل، وتم خلالها استهداف أماكن استراتيجية هامة، وبنية تحتية في قلب تل أبيب.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث العســ كري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم، إن العملية الأولى استـ ـهدفت مطار بن جوريون بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضاف أن العملية الثانية استـ ـهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصـ ـاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مشيرًا إلى أن "العمليتين على يافا/ تل أبيب تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استـ ـهدف حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان".

الهـ ـجوم علي إسرائـ ـيل نفذ بعدد كبير من المسـ ـيرات والصـ ـواريخ المجنحة

وكشف المتحدث العســ كري باسم الحوثيين عن أن العملية المشتركة نفذت بعدد كبير من المسـ ـيرات والصـ ـواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هـ ـجوم جوي كبير على اليمن.

الحوثيين

وأكد أن العملية في البحر الأحمر حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال الهـ ـجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحَضَّرُ له على اليمن.

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