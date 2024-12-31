القصة الكاملة لـ شن إسرائـ ـيل 10 غـ ـارات جوية علي صنعاء

شنت دولة إسرائـ ـيل غـ ـارات جوية عنـ ـيفة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ردًا علي استـ ـهداف الحوثيين أماكن استراتيجية في قلب تل أبيب بالصـ ـواريخ وأبرزها مطار بن جوريون.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات الغـ ـارات الجوية التي شنتها إسرائـ ـيل علي اليمن وتحديدًا علي العاصمة صنعاء.

إسرائـ ـيل تشن 10 غـ ـارات علي العاصمة اليمنية صنعاء

كشفت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين عن أن إسرائـ ـيل شنت 10 غـ ـارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغـ ـارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية.

إسرائـ ـيل تشن غارات علي صنعاء

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن للعديد من الغـ ـارات الأمريكية والبريطانية والإسرائـ ـيلية وذلك علي مدار الأشهر الماضية، فيما شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائـ ـيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

أبرز الأماكن التي استـ ـهدفها الحوثيين في إسرائـ ـيل

ومن ناحية أخري، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسـ ـكرية في إسرائـ ـيل، وتم خلالها استهداف أماكن استراتيجية هامة، وبنية تحتية في قلب تل أبيب.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث العســ كري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم، إن العملية الأولى استـ ـهدفت مطار بن جوريون بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".

وأضاف أن العملية الثانية استـ ـهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصـ ـاروخ باليستي نوع ذو الفقار، مشيرًا إلى أن "العمليتين على يافا/ تل أبيب تزامنتا مع عملية مشتركة أخرى استـ ـهدف حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان".

الهـ ـجوم علي إسرائيل نفذ بعدد كبير من المسـ ـيرات والصـ ـواريخ المجنحة

وكشف المتحدث العســ كري باسم الحوثيين عن أن العملية المشتركة نفذت بعدد كبير من المسـ ـيرات والصـ ـواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هـ ـجوم جوي كبير على اليمن.

وأكد أن العملية في البحر الأحمر حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال الهـ ـجوم الجوي الأمريكي الذي كان يُحَضَّرُ له على اليمن.

صواريخ الحوثي تصيب قلب إسرائـ ـيل دون اعتراض

وفي نفس الصدد، أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لـ جماعة أنصار الله الحوثية نصر الدين عامر، أن الصـ ـواريخ التي أطلقتها الجماعة وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض.

وأضاف أن عمليات الجماعة مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العــ دوان على غزة، مشددًا على أن عمق العـ ـدو وجبهته الداخلية لن يأمنا ما لم تأمن غـ ـزة.

وتابع: "صـ ـواريخنا وصلت إسرائـ ـيل وعملياتنا مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العـ ـدوان على غـ ـزة".

جماعة أنصار الله الحوثية تتبني الهجوم علي إسرائـ ـيل

وقالت جماعة أنصار الله الحوثية إنها نفذت 3 عمليات عسـ ـكرية في قلب إسرائـ ـيل، حيث استـ ـهدفت مطار بن جوريون، ومحطة كهرباء.

الحوثيين

جماعة أنصار الله الحوثية تسـ ـتهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

وأضافت جماعة أنصار الله الحوثية أنها استـ ـهدفت بالتزامن مع الهـ ـجومين السابقين حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

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