أوكرانيا تشن هــ ـجوما صـ ـاروخيا علي مقاطعة كورسك الروسية

شنت دولة أوكرانيا هـ ـجومًا صـ ـاروخيًا، اليوم الأربعاء، علي مقاطعة كورسك الروسية، فيما لم يسفر الهـ ـجوم عن تسجيل أي وفيات أو أضرار كبيرة.

وينشر “الموجز” تداعيات الهـ ـجوم الصاروخي الذي شنته أوكرانيا علي مقاطعة كورسك الروسية، في الدقائق الأولى من العام الجديد.

تداعيات هـ ـجوم أوكرانيا علي مقاطعة كورسك الروسية

ومن جانبها، أعلنت السلطات الروسية أن القوات المسلحة في أوكرانيا شنت هـ ـجومًا صـ ـاروخيًا على منطقة بيلوفو في مقاطعة كورسك في الدقائق الأولى من العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

رئيس أوكرانيا

وفي السياق ذاته، كتب ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، على منصة تيليجرام: "في الدقائق الأولى من عام 2025، شنت القوات المسلحة في أوكرانيا هـ ـجومًا صـ ـاروخيًا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك.

خسائر روسيا جراء هـ ـجوم أوكرانيا علي مقاطعة كورسك

وقال خينشتين إن هـ ـجوم أوكرانيا علي مقاطعة كورسك الروسية لم يسفر عن الخسائر التي كانت القوات الأوكرانية تأمل بتحقيقها، حيث لم تسجل أي وفيات أو أضرار كبيرة.

وأضاف أن هـ ـجوم أوكرانيا أدى إلى تضرر خزانة توزيع الغاز بالقرب من بلدة جيري، مما تسبب في قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت، لكنه أكد أن إمدادات الغاز للمنازل لم تتأثر.

هـ ـجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

وكانت انفـ ـجارات عنيفة قد هزت عاصمة أوكرانيا وسط تـ ـحذير من غـ ـارة جوية، وسط تصاعد الهـ ـجمات المتبادلة بين الطرفين.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لــ أوكرانيا فاسيلي أنوخين إن أنظمة الدفاع الجوي في روسيا أحبطت هـ ـجوما بمسيّرات أوكرانية في منطقة يارتسيفو.

وتزامنت الانفـ ـجارات التي هزت أوكرانيا مع هـ ـجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية علي غرب روسيا الأمر الذي أدي إلى تسرب وقود وحريق في مستودع للنفط.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لــ أوكرانيا فاسيلي أنوخين، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي في روسيا أحبطت هـ ـجوما بمسيّرات أوكرانية في منطقة يارتسيفو.

رئيس روسيا

أوكرانيا تقـ ـصف بلدة روسية بالصـ ـواريخ

فيما شنت أوكرانيا قصـ ـفًا صـ ـاروخيًا علي بلدة "لجوف" في منطقة كورسك الروسية الحدودية للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما أعلنته السلطات الروسية.

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