انفـ ـجارات عنـ ـيفة تهز أوكرانيا وروسيا تحبط هـ ـجوما بالمسـ ـيرات

هزت انفـ ـجارات عنيفة عاصمة أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وسط تـ ـحذير من غـ ـارة جوية، وسط تصاعد الهـ ـجمات المتبادلة بين الطرفين، وينشر “الموجز” تطورات الحـ ـرب المشتعلة منذ عدة سنوات بين البلدين، والتي تقترب من إكمال عامها الثالث.

وتزامنت الانفـ ـجارات التي هزت أوكرانيا مع هـ ـجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية علي غرب روسيا الأمر الذي أدي إلى تسرب وقود وحريق في مستودع للنفط.

هـ ـجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

ومن جانبه، قال حاكم منطقة سمولينسك المتاخمة لــ أوكرانيا فاسيلي أنوخين، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي في روسيا أحبطت هـ ـجوما بمسيّرات أوكرانية في منطقة يارتسيفو.

رئيس أوكرانيا

روسيا تحبط هـ ـجوما بمسيّرات أوكرانية

وقال حاكم سمولينسك الروسية على تليجرام :"سقط حطام إحدى المسيّرات على أرض مستودع نفط، ونتيجة لذلك، حدث تسرب للوقود واندلع حريق في الوقود ومواد التشحيم"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تـ ـهديد للمباني السكنية في المنطقة.

ومن ناحية أخري كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن 68 مسيّرة أوكرانية تم إسقاطها ليلاً ودُمّرت 10 منها فوق منطقة سمولينسك.

أوكرانيا تقـ ـصف بلدة روسية بالصـ ـواريخ

فيما شنت أوكرانيا قصـ ـفًا صـ ـاروخيًا علي بلدة "لجوف" في منطقة كورسك الروسية الحدودية للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقا لما أعلنته السلطات الروسية.

وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 300 أسير

وتأتي الهـ ـجمات المتبادلية بين البلدين، وسط إعلان دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حـ ـرب جديدة شملت 150 أسيرا من الجانب الأوكراني و150 أسيرا من الجانب الروسي بمجموع 300 أسير ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2484 أسيرا.



بايدن يقدم حزمة مساعدات عسـ ـكرية جديدة لـ أوكرانيا

ومن ناحية أخري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين، تقديم مساعدات أمنية إضافية لـ دولة أوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وصعد بايدن من التوتر بين أوكرانيا وروسيا، معلنًا أن البنتاجون بصدد نقل مئات الآلاف من ذخـ ـيرة المـ ـدفعية والصـ ـواريخ لأوكرانيا.

وقال بايدن: "بتوجيهاتي، ستواصل الولايات المتحدة العمل بلا هوادة لتعزيز موقف أوكرانيا في هذه الحـ ـرب خلال ما تبقى من فترة ولايتي".

بايدن يتعهد بمنح أوكرانيا مزيد من المعدات العسـ ـكرية

وكان جو بايدن قد أشاد بالمعدات العسـ ـكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة بالفعل إلى دولة أوكرانيا منذ غـ ـزت روسيا البلاد في عام 2022، وقال: "هناك المزيد في الطريق".

بايدن

بايدن يوافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصـ ـواريخ التكتيكية الأمريكية

الجدير بالذكر أن بايدن قد وافق على السماح لأوكرانيا باستخدام نظام الصـ ـواريخ التكتيكية الأمريكية بعيد المدى ATACMS لضـ ـرب أهداف داخل روسيا، ويعد ذلك تحولًا كبيرًا في سياسة واشنطن، وفقًا لتقرير واشنطن بوست.

اقرأ أيضًا

الليزر المتطور ترايدنت.. معلومات عن سـ ـلاح أوكرانيا الجديد لإسـ ـقاط الطـ ـائرات الروسية

بايدن يدعم أوكرانيا بـ 2.5 مليار دولار.. ما القصة؟