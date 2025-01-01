سلطنة عمان تؤكد دعمها لإرادة السوريين ورفض أي تدخل في الشأن السوري

أجري وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، وينشر “الموجز” أبرز ما تم مناقشته بين الطرفين في التقرير التالي.

وأكد وزير خارجية سلطنة عمان موقف بلاده الثّابت والدّاعم لاحترام إرادة الشّعب السّوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وزير خارجية سلطنة عمان تؤكد دعم الاستقرار في سوريا

كما شدد وزير خارجية سلطنة عمان على عمق الروابط والعلاقات التاريخيّة المتينة بين الشعبين العُماني والسوري، مشددًا على استمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ودعم مساعي التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وزير خارجية سوريا

كما بارك وزير خارجية سلطنة عمان للشعب السوري علي انتصاره، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب سوريا لإعادة بنائها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سلطنة عمان تؤكد علي ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا بنسيجها المتعدد

وشدد وزير خارجية سلطنة عمان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا بنسيجها المتعدد واستقرارها وأمنها والعمل على زيادة التعاون بين البلدين.

كما دعا وزير خارجية سلطنة عمان إلى حماية التنوع الإثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري ودعم خياراته الحرّة.

سلطنة عمان ترفض أي تدخل في الشأن السوري

وتطرق وزير خارجية سلطنة عمان للحديث عن التدخلات في الشأن السوري، مؤكدًا رفض بلادة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، مشددًا على أن سلطنة عمان تسعى لاستئناف علاقاتها بشكل مستقل مع سوريا.

وأوضح وزير خارجية سلطنة عمان أن بلاده تدعم سياسة عدم التدخل في الشأن السوري، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تأمل في عودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول العربية.

تنمية العلاقات بين سلطنة عمان وسوريا

وفي نفس الصدد، أكد وزير خارجية سوريا علي ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق في إطار ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

سوريا

العراق وسلطنة عمان يدعوان إلى ترسيخ الاستقرار في سوريا

ومن ناحية أخري، ناقش رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع وزير خارجية سلطنة عمان آخر تطورات المنطقة العربية والأحداث على الساحة السورية وضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار وتأكيد ما دعا إليه العراق من حفظ سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها.

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