رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير جاهز لاستقبال زواره في 2025

صرّح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل علامة بارزة في دعم السياحة المصرية وإبراز التراث الثقافي.

استقرار الأسعار مع قرب شهر رمضان

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد رئيس الوزراء سعي الحكومة لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رئيس الوزراء

تقييم دوري لأداء الوزراء والمحافظين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تُجري تقييمات دورية لأداء الوزراء والمحافظين، موضحًا أن تقريرًا نصف سنويًا عن أداء الحكومة سيتم تقديمه إلى البرلمان، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.

دعم الصناعة وتمكين التكنولوجيا

أعلن رئيس الوزراء عن تنفيذ مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.

وأكد على أهمية قطاع التكنولوجيا، داعيًا الشباب إلى التركيز على هذا المجال الواعد، هذا إلى جانب مواصلة الحكومة الإعلان عن إجراءات تهدف إلى تيسير مناخ الاستثمار في مصر.

دعم الصناعة المحلية وتشجيع التنافسية

أوضح رئيس الوزراء أن هناك خمس شركات دولية تعمل حاليًا في إنتاج الهواتف المحمولة داخل مصر، مؤكدًا على أهمية تشجيع هذه الشركات ودعم الصناعة المحلية لتحقيق قدر أكبر من التنافسية.

نمو الاقتصاد وتعظيم الأصول

أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.51%، ما يُظهر أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز استقرارها الاقتصادي.

ودعا القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في النهضة الصناعية، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص بلغت 63.5%.

تعظيم الأصول الوطنية

أكد الدكتور مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على تعظيم الأصول الوطنية بدلاً من بيعها، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستفادة من الموارد الوطنية.

تجاوز أزمات العام الماضي

أعلن رئيس الوزراء أن مصر تمكنت من تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها العام الماضي.

وطمأن المواطنين بأن الدولة قادرة على تحمل الأعباء المستقبلية، مشيرًا إلى أن التفاهم مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

خطة لتحقيق الاستقرار

أكد الدكتور مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا الجميع إلى الثقة في الإجراءات الجارية لدعم التنمية.

قرارات مجلس الوزراء.. اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان

ويستعرض الموجز، تفاصيل مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخفيض انبعاثات الميثان في مصر، في السطور التالية..

مشروع قرار رئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.

أهداف الاتفاقية وخطوات التنفيذ

تتضمن الاتفاقية دراسة الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، ووضع أهداف محددة لنسب خفض تلك الانبعاثات ضمن جدول زمني.

كما تشمل الاتفاقية تحديد مشروعين أولويين لتنفيذهما، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات وسياسات داخلية لدعم جهود خفض الانبعاثات.

التزام مصر بالتعهد العالمي للميثان

تأتي هذه الخطوة في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر للتعهد العالمي للميثان، مع التركيز على قطاع البترول والغاز كجزء من الجهود الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة ودعم الاستدامة البيئية.

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