محافظ الأقصر يضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي الروافعة لتحسين البنية التحتية

تحت رعاية محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة ، تم وضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب المحافظة، الذي يعد خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية الصحية في المنطقة لخدمة أهالي القرية الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف نسمة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليون جنيه.

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وأشاد محافظ الأقصر بحالة الاستقرار بالبلاد مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا سعيدًا يحمل الخير لأهل الأقصر، كما أعرب عن تطلعه لافتتاح عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا خلال العام الجديد.

وأشار المحافظ بحالة الأمن والأمان وما حققته القيادة السياسية من استقرار للبلاد وسط تحديات إقليمية ودولية وحالة الاضطراب في الدول المحيطة.

مشروع الصرف الصحي بتكلفة 70مليون جنيه

من ناحيتهم، رحب أهالي البياضية وقرية الروافعة الغربية بمحافظ الأقصر ونظموا مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالقرية أعربوا خلاله عن سعادتهم بزيارته كونه أول محافظ يقوم بزيارتهم منذ أكثر من 15 عاماً.

فعاليات وضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي الروافعة

وعبر الأهالي عن فرحتهم بتدشين مشروع الصرف الصحي معربين عن تقديرهم لجهود المحافظ في توصيل المرافق لمختلف أنحاء المحافظة واهتمامه بالقرى والنجوع.

والجدير بالذكر أن مشروع صرف صحي الروافعة الغربية يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف نسمة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليون جنيه، ويتكون من محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار بطول 7 كيلو متر وخط طرد بطول 4 كيلو متر ومن المتوقع إنهاؤه خلال عام ونصف.

ورافق المحافظ خلال وضع حجر الأساس نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، واللواء احمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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