سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء.. بعد دعم الحكومة لصناعة الغزل

سعر قنطار القطن اليوم.. يعتبر الذهب الأبيض من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في صناعة النسيج بفضل أليافه ذات الجودة العالية..

ومع بداية العام الجديد 2025، يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار قنطار القطن في مصر، خاصة في ظل تأثيره الكبير على الاقتصاد الزراعي والتجاري.

الموجز ينقل عبر التقرير التالي آخر مستجدات سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2025، فس السوق المصري.

سعر قنطار القطن اليوم

وفي هذا الصدد، شهد سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 استقراراً نسبياً، حيث يتراوح السعر بين 12,000 و 12,300 جنيه.

وتعد هذه الأسعار مؤشراً على ثبات السوق المحلي في بداية العام الجديد، إلا أن الأسعار قد تختلف من محافظة لأخرى حسب التجارة المحلية والعوامل الاقتصادية، وإليكم آخر تحديث وصل له سعر قنطار القطن اليوم.

سعر قنطار القطن اليوم في مصر

الشرقية: سجل سعر قنطار القطن في محافظة الشرقية 12,000 جنيه مصري.

الفيوم: بلغ سعر القنطار في محافظة الفيوم 10,000 جنيه مصري.

البحيرة: وصل سعر القنطار في محافظة البحيرة إلى 10,000 جنيه مصري.

كفر الشيخ: سجل سعر القنطار في محافظة كفر الشيخ 10,000 جنيه مصري.

بني سويف: بلغ سعر قنطار القطن في محافظة بني سويف 10,000 جنيه مصري.

أهمية القطن في الاقتصاد المصري

ويعتبر القطن من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الزراعي والتجاري. كما تُستخدم ألياف القطن في صناعة الأقمشة والملابس والمنسوجات، ما يجعلها حجر الزاوية في الصناعة النسيجية المحلية والعالمية.

وكلن قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الغزل والنسيج كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في الماضي، إلا أن تلك النسبة تراجعت بشكل كبير لتصل إلى 2.5% فقط في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تتبنى خطة طموحة لإعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز استفادة البلاد من القطن المصري عالي الجودة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أهم أهداف الحكومة هو توفير الدعم الكافي للمزارعين، من خلال تحديد سعر مناسب للقطن يحفزهم على زراعته بكثافة أكبر، موضحا أن تلك الخطوات تأتي ضمن إطار أوسع يشمل تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر ليعود إلى مكانته السابقة كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي.

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