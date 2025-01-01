حقيقة تعديل رسوم السحب النقدي.. الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي

كشف مصدر مسئول بالقطاع المصرفي حقيقة الأنباء المتداولة حول تعديل رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك العاملة في مصر، والتي قد يبدأ تطبيقها مع أول عام 2025.

وفيما يلي تكشف الموجز حقيقة تعديل رسوم السحب النقدي

السحب النقدي مجانًا من ماكينات بنك العميل

أكد مصدر ، أن عمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الذي أصدر بطاقة العميل ستظل مجانية، ولن تُفرض أي عمولات على هذه العمليات.

وأضاف المصدر أن البنوك ملتزمة بتوفير خدمة السحب والاستعلام لعملائها بشكل مجاني عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لها، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء.

رسوم السحب النقدي من ماكينات البنوك الأخرى

أوضح المصدر أن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك آخر ما زالت سارية منذ أن أعاد البنك المركزي المصري فرضها في يوليو 2022، وحيث يتم خصم عمولة بحد أقصى 5 جنيهات لكل عملية سحب، وهي رسوم ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد فترة طويلة من إيقاف الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية، والتي بدأت منذ مارس 2020 نتيجة لجائحة كورونا واستمرت حتى نهاية يونيو 2022.

الصراف الالي

زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في عدد ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة الأخيرة، وفقد وصل عددها إلى نحو 23.8 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 23.27 ألف ماكينة في نهاية عام 2023. كما بلغ عدد نقاط البيع نحو 205.2 ألف ماكينة.

هذه الزيادة تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية وتسهيل الوصول إليها في جميع أنحاء مصر، بما يعزز من الشمول المالي.

تطورات الخدمات المصرفية الرقمية

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أطلق سلسلة من الإجراءات لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وشملت هذه الإجراءات إعفاء العملاء من رسوم السحب والخدمات المصرفية الرقمية لمدة 27 شهرًا خلال جائحة كورونا، وهو ما ساعد على تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية بشكل كبير.

وبناءً على التصريحات الرسمية، لا توجد أي تعديلات جديدة على رسوم السحب النقدي أو الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي في الوقت الحالي، وتظل الخدمات المقدمة لعملاء البنك عبر ماكيناته مجانية، في حين تُفرض رسوم محددة على العمليات من ماكينات البنوك الأخرى، بما يعكس التزام القطاع المصرفي بتقديم خدمات متوازنة وملائمة لجميع العملاء.

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