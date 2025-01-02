تردد القناة الهندية زي ألوان الجديد 2025"تعرف على التفاصيل"

تعتبر قناة زي الوان من القنوات الأكثر التي يبحث عنها عشاق الدراما الهندية، ونجحت في تحقيق نجاح كبير في الوطن العربي، وهي من أبرز القنوات الترفيهية والتي تعرض مجموعة من المسلسلات والبرامج الهندية الحصرية .



ويبحث عشاق القناة عن التردد الجديد بجوده عاليه واستمتاع بلا انقطاع .

قناة زي الوان

تردد قناة زي الوان

أعلنت قناة زي ألوان عن الترددات الجديدة التي يمكن من خلالها استقبال البث على مختلف الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:

ويرصد إليكم الموجز تردد قناة زي الوان

تردد قناة زي ألوان على نايل سات

• التردد: 11277

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان على عرب سات

• التردد: 12111

• الاستقطاب: عمودي (V)

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان على هوت بيرد

• التردد: 11747

• الاستقطاب: أفقي (H)

• معدل الترميز: 30000

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4



حيث يمكنك بسهولة إضافة تردد قناة زي ألوان الجديد عبر جهاز الرسيفر الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

• افتح قائمة الإعدادات من جهاز الاستقبال.

• اختر "تركيب" ثم "إضافة تردد جديد".

• أدخل بيانات التردد الجديدة الموضحة أعلاه.

• اضغط على خيار "بحث".

• احفظ القناة ضمن قائمة القنوات.

مميزات قناة زي ألوان لعام 2025

تقدم قناة زي ألوان أشهر الأعمال الهندية المدبلجة التي تلائم الذوق العربي.

كما تقدم قناة زي ألوان بمحتوى بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة.



يمكن تنزيل قناة زي ألوان بث مجاني ومشاهدتها بدون أي رسوم إضافية

تعمل قناة زي ألوان على مدار 24 ساعة دون انقطاع.



وتعرض القناة حالياً مسلسلات هندية وتركية من بينهم



مسلسل رحلة لاكشمي (الجزء الخامس).

• مسلسل خفايا القلوب (الجزء الخامس).

• مسلسل التفاح الحرام.

• مسلسل حب غير مشروع.

• مسلسل النصيب.

احرص على ضبط تردد قناة زي ألوان الجديد واستمتع بتجربة ترفيهية تأخذك إلى عالم من التشويق والإثارة، مع برامج ومسلسلات تجمع بين المتعة والقيمة الثقافية.

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