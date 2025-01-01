تعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات ..تفاصيل

تعد قناة وناسة خيار بارز من ضمن القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم تشكيلة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية بما في ذلك أفلام الكرتون المحبوبة لدى الأطفال، وقناة وناسة تتميز بمحتواها المتنوع وجودة العرض العالية، مما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار، وتوفر بيئة مشاهدة آمنة دون الحاجة إلى إشراف مستمر من الأهل، ويبحث العديد عن التردد الجديد للقناة، ويعرض الموجز تفاصيل اكثر عنها والتردد الخاص بها.

وتطمح قناة وناسة إلى أن تكون مصدر إلهام ليس فقط من خلال الترفيه، ولكن أيضا من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية برامجها تسلط الضوء على جوانب تعليمية مهمة مما يجعلها منصة تعليمية ممتعة يستفيد منها الأطفال وأولياء أمورهم في آن واحد.

يمكنكم مشاهدة قناة وناسة على التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات .

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة وناسة

الموجز يرصد إليكم تردد القناة

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات



يمكنك أيضًا استقبال قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات بالتردد التالي:



القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معلومات عن قناة وناسه



قناة وناسة لها جمهوراً كبيراً بفضل تحديث ترددها الذي يسعى الكثيرون لمعرفته إذ تتميز بتقديم محتوى يجمع بين التعليم والترفيه الملائم للأطفال، وتمثل القناة مصدرا قيما للآباء الذين يبحثون عن مواد موثوقة ومفيدة لتربية أبنائهم في بيئة آمنة خاصة مع إطلاق “وناسة بيبي” التي تستهدف الأطفال الصغار كما تعمل برامج “وناسة كيدز” على تعزيز القدرات اللغوية والرياضية والإبداعية لدى النشء فضلا عن تعزيز القيم الجيدة لذلك سنقدم لكم جميع المعلومات المتعلقة بتردد قناة وناسة بيبي لتتمكنوا من الاستمتاع بما تقدمه.

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