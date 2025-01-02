القصة الكاملة لـ محاولة اغتـ ـيال الرئيس السوري الهارب بشار الأسد

اشتعلت وسائل الإعلام السورية والعالمية بالحديث عن محاولة اغتـ ـيال الرئيس السوري السابق بشار الأسد الهارب إلى دولة روسيا بعد سيطرة المعارضة المسـ ـلحة علي سوريا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل محاولة اغتـ ـيال الرئيس السوري الهارب بشار الأسد في روسيا، وتطورات حالته الصحية.

تفاصيل محاولة اغتـ ـيال بشار الأسد

ومن جانبها، زعمت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد تعرض لمحاولة اغتـ ـيال بتناوله مادة سامة يوم الأحد الماضي.

بشار الأسد

وكشفت الصحيفة البريطانية عن تطورات الحالة الصحية لـ بشار الأسد بعد محاولة اغتـ ـياله، قائله إن حالة بشار الأسد شهدت حالة من الاستقرار بعد تلقيه العلاج اللازم في شقته.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن بشار الأسد تعرض لتسمم يوم الأحد الماضي، حيث طلب المساعدة الطبية على الفور، حيث كان يعاني من الاختناق والسعال الشديد.

تطورات الحالة الصحية لـ بشار الأسد بعد محاولة اغتـ ـياله

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم تقديم العلاج لـ بشار الأسد، واستقرت حالته يوم الاثنين الماضي، وبدأ في التعافي تدريجيًا.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن الاختبارات التي أجراها بشار الأسد كشفت عن وجود مادة سامة في جسده.

بشار الأسد "شخصية العام" 2024 في الفسـ ـاد والإجـ ـرام

من ناحية أخري، تم اختيار بشار الأسد على أنه شخصية العام 2024 في مجال الجريمة والفساد، وذلك وفقاً لما أعلن عنه مشروع الإبلاغ عن الجـ ـريمة المنظمة والفسـ ـاد أو (OCCRP)، وفق معايير اتخذها لتبني التسمية.

وتحدث مشروع الإبلاغ عن الجـ ـريمة المنظمة والفسـ ـاد عن ركائز استند إليها لاختيار بشار الأسد كشخصية العام 2024، خاصة بعد سقوط نظام حكمه، الذي كشف الستار عن جـ ـرائم لا تعد، مع ظهور مستندات وإثباتات تتهم قواته بارتكاب انتـ ـهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

بشار الأسد ارتكب مـ ـجازر بهدف قمع الحراك السوري

الجدير بالذكر أن بشار الأسد ارتكب مـ ـجازر بهدف قمع الحراك السوري والذي كان له نصيب في التصنيف، إذ ذكر المشروع قيام النظام السوري السابق باستخدام السـ ـلاح الكيماوي ضد المدنيين، إلى جانب استـ ـهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر من قبل الجهاز الأمني التابع لـ نظام بشار الأسد.

واستند مشروع الإبلاغ عن الجـ ـريمة المنظمة والفسـ ـاد إلى الحصيلة الإنسانية الثقيلة التي ظهرت بعد سقوط نظام بشار الأسد من التـ ـعذيب في السـ ـجون والمعـ ـتقلات، والمـ ـقابر الجماعية التي تم العثور عليها منذ سقوط النظام مبرزة القتـ ـل الجماعي الذي قام به نظام بشار الأسد بما في ذلك الإعـ ـدامات الجماعية خارج نطاق القانون.

جدير بالذكر أن روسيا كانت قد أعلنت في وقت سابق احتضانها لـ بشار الأسد، وذلك عقب تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال فيه: “إن روسيا توفر ملاذًا أمنًا لـ بشار الأسد”، مشيرًا إلى أن روسيا قامت بنقله إلى العاصمة موسكو، بطريقة هي الأكثر أمانًا.

بشار الأسد

روسيا ترفض تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستستمر في دعم بشار الأسد، وأن بلاده سترفض تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته بتهم انتـ ـهاكات حقوق الإنسان إذا طلب منها ذلك.

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