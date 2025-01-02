وزير الإسكان يصدر حزمة قرارات لـ إزالة مخالفات بناء في المدن الجديدة

تبذل الحكومة جهود كبيرة لمواصلة إزالة مخالفات البناء، كما يتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني يوميًا إزالة التعديات بالمدن الجديدة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل القرارات التي أصدرها وزير الإسكان لمواصلة إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري.

وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

ومن جانبه، أصدر وزير الإسكان 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

إزالة التعديات

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

تفاصيل القرارات التي أصدرها وزير الإسكان لإزالة التعديات

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "، وذلك بدون سند من القانون.

كما نصت قرارات وزير الإسكان على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة حوالي 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "بدون سند قانوني.

ونص قرار لـ وزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.

وزير الإسكان يصدر قرار إزالة بالساحل الشمالي الغربي

ونص قرار آخر لـ وزير الإسكان، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وزير الإسكان

وتضمنت قرارات وزير الإسكان أن تتولى أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.

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