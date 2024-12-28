آخر موعد لرفع أوراق التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تشغل تلكل الكلمات اهتمام آلاف المواطنين الذين يسعون للحصول على فرصة سكن ملائمة بأسعار مدعومة من الدولة.

ومع فتح باب التقديم لحجز هذه الوحدات السكنية، أعلنت وزارة الإسكان عن جدول زمني محدد لتقديم الأوراق وسداد مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب استبعاد الطلبات غير المكتملة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفي هذا الصدد، منحت وزارة الإسكان الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فرصة أخيرة لرفع أوراق التقديم على الشقق، حيث أنه من غير المتوقع أن تمد وزارة الإسكان التقديم على الوحدات مرة أخرى.

ويقدم الموجز في السطور التالية لقراءه تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وآخر موعد التقديم وكذلك الخطوات والمستندات التي يجب أن يقوموا برفعها على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

كانت وزارة الإسكان الإجتماعي قد كشفت مؤخرًا في بيان رسمي لها عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعى، وذلك بعد أن مدت وقت التقديم، ومن المقرر انتهاء التقديم بنهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2024، أي أنه باقي من الزمن 3 أيام فقط.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وزارة الإسكان

وأتاحت وزراة الإسكان للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 عن طريق اتباع هذه الخطوات:

- شراء كراسة الشروط حيث يجب التوجه إلى أقرب مكتب بريد لشراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه .

- دفع مقدم الحجز، قم بسداد مبلغ جدية الحجز المحدد ويختلف حسب المشروع والمحافظة الواقع فيها الوحدات السكنية حيث يكون في بعض المناطق 20 ألف جنيه وأخرى 30 ألف جنيه.

- التقديم الإلكتروني، قم بإنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ورفع المستندات المطلوبة وفقاً للإرشادات الواردة في الكراسة.

وحددت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى وهي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال سداد مبلغ جدية الحجز، ويجب أن تكون جميع المستندات المرفقة بصيغة PDF ولا تزيد مساحتها عن 2 ميجابايت، وبعد ملئ البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة تنتظر حتى يتم غلق الإعلان وانتهاء فترة التقديم.

وعقب غلق الإعلان وانتهاء المهلة المحددة للتقديم تقوم الوزارة بمراجعة الأوراق للتحقق من مطابقتها للشروط.

جدير بالذكر أنه وجهت وزارة الإسكان الاجتماعى المواطنين بعدم التزاحم داخل مكاتب البريد، منوهة بأنها تطبع الكراسة باستمرار، كما أن شراء الكراسة مبكرًا أو متأخرًا لن يؤثر في الحصول على الوحدة من عدمه.

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