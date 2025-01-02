التفاصيل الكاملة لألبوم تامر عاشور الجديد قبل طرحه

يحرص الفنان تامر عاشور، على الاحتفال مع جمهوره، في بداية كل عام، بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني، التي تضيف أجواءً مميزة لاحتفالات رأس السنة هذا العام، وقد طرح أخلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "ياه"، وهي أولى أغاني الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

التفاصيل الكاملة لألبوم تامر عاشور الجديد

ويرصد موقع الموجز، التفاصيل الكاملة لألبوم تامر عاشور الجديد، الألبوم يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني التي يبلغ عددهم 12 أغنية، وسوف تُطرح تباعًا خلال الأيام المقبلة، وتنتمي تلك الأغاني للون الدرامي، وكلهم باللهجة المصرية.

تامر عاشور

أبرز أغاني ألبوم تامر عاشور

وأغاني الألبوم هي"الله يحنن" وهي من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، وأغنية"حبيبي القديم" التي كتب كلماتها أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، وأغنية

"حبك رزق" وهي الأغنية الوحيدة المبهجة في الألبوم، وأغنية"أنا مكرهتهوش" من كلمات عليم، ألحان محمود العسال، وتوزيع أدهم وإلهامي دهيمة، وأغنية"يوم ما تنسى"التي كتب كلماتها جمال الخولي، ولحنها محمد خلف، وتوزيع أماديو، وأغنية "قصر بعيد" من كلمات محمد بنداري، ألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "مارتحناش" من كلمات حسام سعيد، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع فهد، وأغنية"الدنيا" وهي الأغنية الثانية للشاعر أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، وأغنية"جم شرفوا" من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وأغنية"متعملهاش حكاية" من كلمات عمرو عبده، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد ياسر، وأغنية"بعرف أنام" من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

تامر عاشور

حفلات رأس السنة

وفي سياق آخر، يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء أربعة حفلات بمناسبة رأس السنة والكريسماس في أمريكا الشمالية تبدأ جولته هناك من يوم 10 يناير وسوف تستمر إلى 19 يناير، حيث يستمتع جمهوره في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لأجمل أغانيه، بما فيها أعماله الجديدة من ألبوم "ياه".

اقرأ أيضًا:

تامر عاشور: كان نفسي أكون في حفل أنغام مع الفنانين اللي يشرفوا

كواليس حفل تامر عاشور وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير