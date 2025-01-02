هل تصبح رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن أميرة القلوب الجديدة؟

أعتادت الأميرة رجوة الحسين زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن خطف الأضواء وأسر القلوب بإطلالتها الجميلة التي تعتمد علي البساطة والرقي.

وتتمتع الأميرة رجوة الحسين بشعبية كبيرة من خلال مُحبي العائلة المالكة الأردنية، وما جعلها قريبة من قلوب الأردنيين هو أنها تسير على نهج حماتها الملكة رانيا، سواء في بساطتها أو في اختيار الأزياء وتصاميم المجوهرات.

أحدث إطلالة لـ الأميرة رجوة الحسين

ويسلط “الموجز” الضوء خلال التقرير التالي علي أحدث إطلالة لـ الأميرة رجوة الحسين والتي لاقت إعجاب كبير من قبل الشعب الأردني.

وتصدرت الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني، المشهد في بداية العام الجديد 2025، وذلك بعدما نشر ولي العهد الأردني صورة عائلية برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان.

الأميرة رجوة الحسين

وعلق الأمير الحسين علي صورته العائلية برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين وابنتهما الأميرة إيمان، قائلًا: "الحمد للّه على نعمه التي لا تحصى، وكل عام وأنتم وأردننا بألف خير".

الأميرة رجوة الحسين تتبع نهج الملكة رانيا

وتتبع الأميرة رجوة الحسين نهج الملكة رانيا في نشر صور لعائلتها، وذلك بعدما أصبحت أمًا لأول مرة في عام 2024.

وكان الديوان الملكي قد أصدر في 3 أغسطس 2024 بيانًا جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

ولي العهد الأردني يُرزق بـ الأميرة إيمان

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، والأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بحفيدتهما.

وفي نفس الصدد، نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تغريدة، اليوم السبت، بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.

العاهل الأردني يحتفل بحفيدته

وقال في التغريدة على موقع إكس: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

فيما، أعرب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

من هي الأميرة رجوة الحسين؟

ورجوة بنت خالد آل سيف، من مواليد الرياض، أبريل 1994، وهي أصغر أخواتها وهم فيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة رجوة الحسين

ووالد رجوة هو رجل الأعمال السعودي الراحل خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

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