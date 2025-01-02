محمد سعد يحتفل بفيلم "الدشاش".. إصابة مفاجئة ونجاح باهر في اليوم الأول

احتفل الفنان محمد سعد، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الدشاش" الذي يعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة، وأقيم العرض بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نجوم الفن والجمهور.



يرصد الموجز أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم "الدشاش" وأبرز التفاصيل حول العمل خلال السطور التالية

فيلم الدشاش

حضور كبير العرض الخاص لفيلم الدشاش

بدأ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد بحضور أبطال العمل منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، ونسرين أمين، بالإضافة إلى الفنانة زينة ونوليا مصطفى.

كما حضر الفنان أحمد الرافعي، العرض الخاص لفيلم "الدشاش" وظهور زوجته لأول مرة، مما أشاد بهما رودا مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور زوجته بملابس احتشام وحجاب.



نسرين أمين

خالد الصاوي

محسن منصور وباسم سمرة

كما شهد الحفل حضور عدد من النجوم، من بينهم الشاعر هشام الجخ، والفنان عمرو عبد العزيز، ومحسن منصور، وهيدي رفعت، ومصطفى منصور، وشريف الشعشاعي، وغيرهم



عمرو عبد العزيز

تفاصيل إصابة محمد سعد



فاجأ محمد سعد الجميع بالكشف عن إصابته في كف يده اليمنى خلال العرض الخاص للفيلم.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة، أن إصابته جاءت نتيجة موقف عفوي خلال تفاعله مع الجمهور، وهذا لم يؤثر على مشاركته في الاحتفال بفيلم "الدشاش".

ومن المواقف اللافتة في الحفل، عندما حاول أحد المعجبين الاقتراب من محمد سعد لالتقاط صورة معه، وحاول أدالبودي جارد إبعاده، لكن سعد أصر على منعهما من التدخل وتوقف ليلتقط الصورة مع المعجب، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع جمهوره.



محمد سعد

أصعب مشاهد الفيلم بحسب نوليا مصطفى

بعد العرض الخاص، كشفت الفنانة نوليا مصطفى عن تفاصيل أصعب المشاهد التي قامت بتصويرها في الفيلم.

وأوضحت أن تلك المشاهد تطلبت جهدًا كبيرًا نظرًا للطابع المركب للأحداث، لكنها عبرت عن سعادتها بالتجربة، ووصفتها بأنها محطة مميزة في مسيرتها الفنية.

فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

فيلم "الدشاش" يجمع بين الكوميديا والتشويق، ويشارك في العمل نخبة من النجوم أبرزهم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين أمين، مريم الجندي، ونسرين طافش، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان قد أوضح المؤلف جوزيف فوزي في تصريحات سابقة أن الفيلم يمزج بين الأكشن والكوميديا في إطار درامي مشوق، مع لمحات خفيفة من الكوميديا التي تشتهر بها أعمال محمد سعد.

وأضاف أن الفكرة كانت جاهزة منذ عام 2016، لكنها استغرقت وقتًا طويلًا لتأخذ مكانها في السوق السينمائي بسبب انشغاله بأعمال أخرى.

إيرادات فيلم الدشاش في اليوم الأول

حقق فيلم "الدشاش" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر منذ أول أيام عضه، حيث بلغت إيراداته 2,634,814 جنيهًا.

أخر أعمال محمد سعد

كان أخر أعمال محمد سعد، مسلسل "إكس لانس"، الذي عُرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، حيث قدم شخصية الحاج حناوي في إطار كوميدي خفيف.



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