التفاصيل الكاملة لفيلم الدشاش بطولة محمد سعد

يحتفل طاقم عمل فيلم الدشاش، بطولة الفنان محمد سعد اليوم بالعرض الخاص للفيلم في أحد السينمات الكبرى الموجودة في أحد المولات التجارية بمنطقة السادس من أكتوبر.

التفاصيل الكاملة لفيلم الدشاش

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل الكاملة للفيلم، الفيلم يشهد عودة الفنان محمد سعد إلى السينما عقب فترة من الغياب دامت أكثر من خمسة سنوات من تقديمه آخر أفلامه "الكنز 2 - الحب والمصير"، و"محمد حسين" اللذان تم عرضه خلال عام 2019.



والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويلعب محمد سعد خلال الأحداث دور طبيب أسنان اسمه "سامح" يقيم مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في القصة، وتظهر زينة خلال الأحداث بدور فتاة شعبية يقع في حبها محمد سعد، والفيلم يشهد عودتهما للتعاون معه بعد غياب 16 عامًا من تقديمهما فيلم "بوشكاش" الذي عُرض عام 2008.

فيلم الدشاش

وتلعب نسرين طافش خلال أحداث فيلم "الدشاش" دور فتاة معقدة تُدعى "ولعة"، حيث تظهر حبًا عميقًا لشخصية "الدشاش" التي يؤديها محمد سعد، مما يدفعها للتنافس مع شخصية زينة على قلبه، وتظهر نسرين أمين بشخصية راقصة.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف، وآخرون من النجوم، والفيلم يتم تصويره بين مصر والمغرب.

أبطال فيلم الدشاش

آخر أعمال محمد السينمائية فيلم الكنز 2

وكانت آخر أعمال محمد السينمائية فيلم الكنز 2، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، أحمد حاتم، أحمد مالك، عبدالعزيز مخيون، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شريف عرفة وعبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

محمد سعد

أبطال فيلم محمد حسين

وفيلم محمد حسين بطولة الراحل سمير صبري، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، ونبيل عيسى، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.

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