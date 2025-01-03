ما المقصود بـ قرآن الفجر كان مشهودًا وأفضل ما يتلى فيه ؟

ما المقصود بـ قرآن الفجر؟.. يعتبر وقت الفجر من أعظم الأوقات التي أوصى بها الله تعالى عباده بالذكر وقراءة القرآن الكريم، إذ قال في محكم التنزيل: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الإسراء: 78).

وللفجر مكانة خاصة في الإسلام كونه وقتًا للخشوع والصفاء الروحي، حيث تشهد الملائكة على أعمال العباد فيه، وفي هذا التقرير، يتناول موقع الموجز فيما يلي ما المقصود بـ قرآن الفجر، ويستعرض أفضل السور التي يستحب تلاوتها في هذا الوقت المبارك.

ما المقصود بـ قرآن الفجر

ما المقصود بـ قرآن الفجر ؟

"قرآن الفجر" في الآية الكريمة يشير إلى القراءة في صلاة الفجر، كما ورد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من السلف. وجاءت التسمية من أهمية قراءة القرآن في هذه الصلاة، وخاصة قراءة سورة الفاتحة، التي تعد ركنًا أساسيًا للصلاة، وكما تسمى الصلاة بـ"الركوع" أو "السجود" لاحتوائها على هذه الأركان، فإن تعبير "قرآن الفجر" يؤكد على أهمية قراءة القرآن في هذا الوقت.

فضائل صلاة الفجر

أكدت السنة النبوية على فضل صلاة الفجر وقراءة القرآن فيها. ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح"، ثم قال أبو هريرة: "اقرأوا إن شئتم: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (رواه البخاري ومسلم)، وهذا الحديث يبرز أن صلاة الفجر تشهد من قبل ملائكة الليل وملائكة النهار، مما يعزز فضلها وأهميتها.

ما المقصود بـ قرآن الفجر

آراء العلماء حول الآية

ابن جرير الطبري

يرى أن "قرآن الفجر" يشير إلى القراءة في صلاة الفجر، موضحًا أن هذه القراءة تكون مشهودة من قبل ملائكة الليل والنهار. وأشار إلى أن تعبير "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ" قد يكون نصبًا على الإغراء، أي الحث على الالتزام بقراءة القرآن في هذا الوقت.

ابن كثير

قال في تفسيره: "وقوله تعالى: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ يعني: صلاة الفجر".

القرطبي

أوضح أن تخصيص صلاة الفجر بالقرآن دون غيرها من الصلوات يعود إلى طول القراءة فيها وإعلانها بصوت مسموع، مما يجعلها مميزة ومشهودة.

ما المقصود بـ قرآن الفجر

وقت الفجر

ووقت الفجر يعد وقتًا مباركًا، حيث تشهد الملائكة على صلاة وقراءة العبد المؤمن. فهو وقت يبعث على الطمأنينة والقرب من الله، ويمنح الإنسان طاقة إيمانية لبداية يومه بتفاؤل وقوة روحية، "إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" يشير إلى حضور الملائكة، مما يعزز مكانة هذا الوقت في العبادة والتواصل مع الله.

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