موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 ديسمبر في المحافظات

تُعد مواقيت الصلاة من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون على متابعتها يوميًا، حيث يُعتبر موعد أذان الفجر تحديدًا بداية اليوم العبادي وأول خطوات أداء الفرائض اليومية، تختلف مواعيد أذان الفجر من محافظة إلى أخرى وفقًا لتوقيت كل منطقة، ويعتمد ذلك على موقعها الجغرافي.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى

التقرير التالي موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 فى القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة



موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:24 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:19 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 5:18 ص



موعد أذان الفجر في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:10 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:10 ص

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موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 5:06 ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:35 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 5:03 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:13 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:43 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 5:02 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 5:01 ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:20 ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 5:19 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 5:18 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 5:01 ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 5:10 ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 5:08 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 5:21 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 5:03 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 5:05 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر في الأقصر: 5:05 ص

موعد أذان الفجر في القاهرة الجديدة: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في توشكى: 5:08 ص

موعد أذان الفجر في الدلنجات: 5:21 ص

موعد أذان الفجر في كاترين: 5:04 ص

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