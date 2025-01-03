داليا فؤاد من الإعلام إلى قفص الاتهام.. تفاصيل صادمة عن تورطها بالمخدرات

تصدرت الإعلامية والبلوجر الشهيرة داليا فؤاد، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إتهامها بالإتجار في مخدر "GHP"، حيث قررت جهات التحقيق إلى إحالتها لمحكمة الجنايات.

يرصد الموجز، تفاصيل قضية داليا فؤاد خلال السطور التالية.

داليا فؤاد

ضبط داليا فؤاد بكميات كبيرة من المخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية، ضبط 180 لترًا من مادة مخدر "GHP" بقيمة حوالي 145 مليون جنيه مما أدى إلى ترحيل داليا فؤاد إلى قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بعد صدور قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دور داليا فؤاد في شبكة الترويج

كشفت التحريات أن المتهم الأجنبي كان يدخل المخدر إلى البلاد عبر شركات استيراد وتصدير، متخفياً في عبوات تنظيف، بينما كانت داليا فؤاد تستغل شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمادة بين الشباب، مقابل عمولة مالية لكل عملية بيع.

صدمة لدى المتابعين وإشادة بجهود الشرطة

أثار نبأ تورط داليا فؤاد صدمة واسعة بين متابعيها، خاصة أنها معروفة بنشاطها الإعلامي والدرامي.

وفي المقابل، أشادت وزارة الداخلية بجهود مكافحة المخدرات، مؤكدة التزامها بحماية المجتمع من هذه السموم.

من هي داليا فؤاد؟

يبلغ عمر داليا فؤاد 39 عام وتخرجت مم كلية الإعلام بجامعة القاهرة ثم قدمت برامج تلفزيونية متنوعة واشتهرت بمحتواها الجريء الخارج عن النص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يتابعها أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستجرام"، حيث كانت تقدم مقاطع فيديو مثيرة للجدل.

كما شاركت داليا فؤاد في مسلسل "عريس دليفري" مع الفنان هاني رمزي، وحققت شهرة واسعة على تطبيق "تيك توك" حيث يتابعها أكثر من 200 ألف مشترك.

كما قدمت برامج على قنوات معروفة مثل "القاهرة والناس"، إلى جانب برامجها الخاصة على "يوتيوب".

داليا فؤاد

مصير داليا فؤاد

تواجه داليا فؤاد اتهام خطير يتعلق بالإتجار في المواد المخدرة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، خلال الأيام القادمة ستكون حاسمة في الكشف عن مصيرها ومستقبلها المهني.

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