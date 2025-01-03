من هو اللواء محمود صلاح مدير شرطة غـ ـزة الذي اغتـ ـالته إسرائـ ـيل؟

اغتـ ـالت إسرائـ ـيل مدير شرطة غـ ـزة اللواء محمود صلاح ومساعِده اللواء حسام شهوان، خلال قصف إسرائـ ـيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة المحاصر منذ أكثر من عام.

وننشر “الموجز” في التقرير التالي ملامح عن حياة مدير شرطة غـ ـزة وتاريخه المهني، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة داخلية غـ ـزة.

من هو اللواء محمود صلاح مدير شرطة غـ ـزة؟

ولد اللواء محمود صلاح مدير شرطة غـ ـزة الذي اغتـ ـالته إسرائـ ـيل عام 1974 في قطاع غـ ـزة، ويبلغ من العمر 50 عامًا.

وتنحدر أسرة اللواء محمود صلاح من قرية “حليقات” التي احتُـ ـلّت عام 1948، ويقيم في المحافظة الوسطى بقطاع غـ ـزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، ثلاثة أولاد وبنت.

غـ ـزة

المسيرة المهنية لـ اللواء محمود صلاح

وفيما يتعلق بـ المسيرة المهنية لـ اللواء محمود صلاح، فقد التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه عقب مجيء السلطة الفلسطينية إلى قطاع غـ ـزة عام 1994.

وتولي اللواء محمود صلاح عدة مناصب قيادية في غـ ـزة أبرزها قيادة الدورات التدريبية للشرطة في مدينة أريحا بين عامي 1999 و2000، بالإضافة إلى مساهمته في تأسيس "أكاديمية عرفات للشرطة" في مدينة غـ ـزة أواخر التسعينيات.

المناصب التي شغلها اللواء محمود صلاح

كما شغل اللواء محمود صلاح منصب مدير عام ومؤسس المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ومدير عام المديرية العامة للإمداد والتجهيز بالوزارة نفسها.

وكان اللواء محمود صلاح، منذ عام 2012، عضوًا في مجلس إدارة كلية الرباط الجامعية للشرطة في غـ ـزة.

ومنذ عام 2019، شغل اللواء محمود صلاح منصب المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة، حتي وقت استشهاده، وكان أحد الشخصيات البارزة في العمل الشرطي الفلسطيني.

وشارك اللواء صلاح في العديد من الدورات والبعثات التدريبية في دول عربية منها اليمن والإمارات وقطر ولبنان، مما عزز من خبرته الشرطية والمهنية.

أبرز إنجازات اللواء محمود صلاح

وكان لـ اللواء محمود صلاح العديد من الإنجازات طوال مسيرته المهنية، حيث أسس "وحدة سهم" وهي قوة خاصة لتنفيذ العمليات والمهام ضد الخارجين عن القانون.

وعمل اللواء محمود صلاح أيضًا مدربًا معتمدًا في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحظي اللواء محمود صلاح بشهرة واسعة وعرف بعلاقاته الواسعة مع مختلف شرائح المجتمع وأطيافه السياسية، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية.

غـ ـزة

كما قاد اللواء محمود صلاح عمليات ناجحة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في جنوب قطاع غــ ـزة، متصدياً لقطاع الطرق المدعومين من الاحتلال الإسرائـ ـيلي.

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