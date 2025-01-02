تداعيات اغتـ ـيال مدير شرطة غـ ـزة في غـ ـارة إسرائـ ـيلية

شهد قطاع غـ ـزة اليوم الخميس جـ ـريمة مأساوية جديدة تضاف لسلسة الجـ ـرائم البشـ ـعة التي ترتكبها إسرائـ ـيل بحث الشعب الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غـ ـزة يوميًا مئات الغـ ـارات الجوية والقصـ ـف العنـ ـيف والانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية التي تصل لحد الإبـ ـادة الجماعية.

تفاصيل اغتـ ـيال مدير شرطة غـ ـزة ونائبه

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اغتـ ـيال مدير شرطة غـ ـزة ونائبه، وحصيلة الشهداء في قطاع غـ ـزة حتي الوقت الحالي.

ومن جانبه، أفاد الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة بأنه تم اغتـ ـيال مدير شرطة غـ ـزة ونائبه في غـ ـارة إسرائـ ـيلية على خان يونس.

غـ ـارة إسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة

واستشهد، فجر اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات بـ ـجروح، في قصـ ـف لقوات الاحتلال الإسرائـ ـيلي، على عدة مناطق جنوب وشمال قطاع غـ ـزة.

الاحتـ ـلال يستـ ـهدف خيمة تؤوي نازحين في قطاع غـ ـزة

وأضاف الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة أن طائرات الاحتـ ـلال استـ ـهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استـ ـشهاد 11 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وأضاف أن شقيقين استـ ـشهدا في قصف لقوات الاحتـ ـلال على شمال قطاع غـ ـزة، فيما قصـ ـفت مدفعية الاحتـ ـلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غـ ـزة.

ومن ناحية أخري، قال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلى إن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غـ ـارة على قطاع غـ ـزة خلال شهر ديسمبر لدعم القوات البرية فى القطاع، على حد تعبيره.

إسرائيل تقر بتنفيذ 1400 غـ ـارة على قطاع غـ ـزة خلال شهر

ووصلت حصيلة الإبـ ـادة جماعية التي ترتكبها في قطاع غـ ـزة إلى نحو 154 ألف شـ ـهيد وجـ ـريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمـ ـار هائل ومجـ ـاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكـ ـوارث الإنسانية بالعالم.

إسرائـ ـيل تهـ ـدد حماس بضـ ـربات لم تشهدها غـ ـزة منذ فترة طويلة

ومن ناحية أخري، هـ ـدد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشن ضـ ـربات في غـ ـزة بقوة لم تشهدها منذ فترة طويلة إذا لم تطلق سراح الرهائن واستمرت في إطلاق الصـ ـواريخ تجاه إسرائـ ـيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: "إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن، ولم توقف إطـ ـلاق صـ ـواريخ تجاه إسرائـ ـيل فسوف تتلقى ضـ ـربات بقوة لم يشهدها قطاع غـ ـزة منذ فترة طويلة.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائـ ـيلي سيكثف أنشطته ضد بؤر الإرهـ ـاب في غـ ـزة حتى إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس.

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