الجيش الإسرائـ ـيلي يواصل حرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة

صعَد الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الأربعاء، من عـ ـدوانه الغاشم وواصل حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية على قطاع غـ ـزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وشن الجيش الإسرائـ ـيلي غـ ـارات عنـ ـيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غـ ـزة مما أدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الشـ ـهداء والمصـ ـابين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

الجيش الإسرائـ ـيلي يواصل عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة

أفاد الجيش الإسرائـ ـيلي بأن سلاح الجو قصـ ـف بلدة طمون شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي، في بيان، إن المسـ ـلحين زرعوا متفـ ـجرات في المنطقة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

قطاع غـ ـزة

الجيش الإسرائـ ـيلي يستهدف المنطقة الإنسانية في خان يونس

استهدفت مسيّرة إسرائـ ـيلية خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غـ ـزة، مما تسببت في استـ ـشهاد فلسطينيين اثنين بالإضافة إلى عدد من المصـ ـابين.

كما استهدف الجيش الإسرائـ ـيلي شقة سكنية قرب ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غـ ـزة، مما أسفر عن استـ ـشهاد سيدة وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين.

وقصـ ـف الجيش الإسرائـ ـيلي منزلاً في بيت حانون شمالي قطاع غـ ـزة، مما أسفر عن استـ ـشهاد ثلاثة فلسطينيين وعدد من المصابين.

ومن ناحية آخري داهم مستوطنون إسرائـ ـيليون قرية عرب المليحات البدوية الفلسطينية شمال غرب أريحا، وألقوا الحجارة على السكان المحليين وأضرموا النـ ـار في حظيرة تضم أغنامًا.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في نابلس

كما أصيب مواطنان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، واعتـ ـقل أربعة آخرون خلال اقتـ ـحام قوات الجيش الإسرائـ ـيلي لمدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.

ومن جانبها، أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائـ ـيلي اقتـ ـحمت أحياء مدينة نابلس من عدة محاور وداهـ ـمت إحدى البنايات السكنية في حي رفيديا، وعددًا من المنازل في الجبل الشمالي، وقاموا بتفتيشهم والعبث بمحتوياتهم، واعتـ ـقلت منها ثلاثة شبان فلسطينيين وهم: محمود مرعي، وفادي مرعي، وسائد مرعي.

وأضافت المصادر جنود الجيش الإسرائـ ـيلي أطلقوا الرصاص الحي، مما أدى إلى إصــ ـابة اثنين من المواطنين الفلسطينيين بالرصـ ـاص في منطقة الفخذ، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعترف بقصـ ـف المنطقة الإنسانية بخان يونس

ومن جانبه، اعترف الجيش الإسرائـ ـيلي، اليوم الأربعاء، بأنه قصـ ـف المنطقة الإنسانية بخان يونس في جنوب قطاع غـ ـزة، زاعمًا وجود مقاوم من حركة حماس في هذه المنطقة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وادعى الجيش الإسرائـ ـيلي أنه قبل الضـ ـربة، اتخذ خطوات مختلفة لتقليل المخاطر على المدنيين، بما في ذلك المراقبة الجوية واستخدام الأسـ ـلحة الدقيقة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

حركة حماس تدين عـ ـدوان الجيش الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة

وكانت حركة حماس قد أصدرت بيانًا أدانت فيه عدوان الجيش الإسرائـ ـيلي على الضفة الغربية المحتلة واغتـ ـيال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

حركة حماس

وأكدت حركة حماس أن مواصلة الجيش الإسرائـ ـيلي عدوانه الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وتصعيده سياسة اغتيال المقاومين، بالتزامن مع استمرار حـ ـرب الإبـ ـادة في قطاع غـ ـزة، لن ينال من عزيمة وثبات المقاومة الباسلة، التي ستواصل درب التحرير بكل بطولة واقتدار.

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