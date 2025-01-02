محافظ شمال سيناء يشهد ختام دورة إعداد قادة المستقبل بالعريش

ختام دورة إعداد قادة المستقبل بالعريش.. تسعى محافظة شمال سيناء جاهدة لبذل قصارى جهودها نحو بناء جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على قيادة مسيرة التنمية في المحافظة.

وفي هذا الصدد، وتنفيذًا لـ مبادرة بداية جديدة «بناء الإنسلن»، شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ختام دورة إعداد قادة المستقبل بالعريش الذى عقد بمجمع اعلام العريش بالمحافظة بالتعاون مع المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والهيئة العامة للاستعلامات

الموجز يرصد تفاصيل ختام دورة إعداد قادة المستقبل بالعريش عبر التقرير التالي.

برنامج إعداد قادة المستقبل بالعريش

وتناول برنامج إعداد قادة المستقبل بالعريش عدة محاور منها تحديات القيادة الحديثة وتسويق الذات بناء على الشخصيات القيادية والثقافة الرقمية ومواجهة التضليل الاعلامى والثقافة الرقمية وأيضا شملت الوعى التكنولوجى والامن السيبرانى .

واستهدف برنامج إعداد قادة المستقبل بالعريش، قادة الجهاز الإدارى للدولة ورؤساء الإدارات المركزية ورؤساء القطاعات ورؤساء اللجان النقابية ومدراء المراكز البحثية بشمال سيناء

ختام دورة إعداد قادة المستقبل بالعريش

وشهد حفل الختام اللواء صلاح الجمسى نائب مدير الاكاديمية العسكرية عضو مجلس أمناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم واللواء محمد عقيل سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء ايمن فوزى مدير البرامج الوطنية بالمجلس الوطنى للتدريب والتعليم ود. احمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات واللواء خالد عرفة مدير ميناء العريش وعبد الفتاح الامام مدير مجمع اعلام العريش والدكتور محمد السيد شريف المدير التنفيذي للمجلس الوطنى للتدريب والتعليم والدكتور رائد عبد الناصر منسق التدريب وعدد كبير من مدراء الجهاز التنفيذي للمحافظة .

وتميزت الدورة بمشاركة نخبة من المدربين والخبراء في مجالات الإدارة والقيادة، حيث تلقى المشاركون برامج تدريبية مكثفة تناولت استراتيجيات التخطيط، وإدارة المشروعات، وصنع القرار. كما أتاحت الدورة الفرصة للشباب للتفاعل وتبادل الأفكار والخبرات، مما يعزز من قدرتهم على الإبداع والعمل الجماعي.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد محافظ شمال سيناء على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، مشيدًا بالجهود المبذولة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في بناء جيل قيادي واعٍ ومؤهل للمساهمة في تطوير المجتمع. كما دعا الشباب إلى الاستمرار في تطوير مهاراتهم واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم.

تُعد هذه الدورة خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة الشباب في التنمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء مجتمع متكامل يعتمد على سواعد أبنائه في تحقيق النهضة الشاملة.

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