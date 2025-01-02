هل مرض vexas معدي؟.. أهمية الوعي والتوعية الصحية في مواجهته

أعلن الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العيني، عن تشخيص أول حالة إصابة بمرض "فيكساس" في مصر، في أول أيام السنة الميلادية الجديدة 2025.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

يعرف باسم متلازمة فيكساس، وهو اختصار لاسم "متلازمة Vacuoles، E1 enzyme X-linked، Autoinflammatory syndrome"، هو مرض مناعي ذاتي نادر يصيب الرجال بشكل أساسي، ويعود سببها إلى طفرة جينية في الجين UBA1، والذي يرتبط بتغيرات جينية تؤثر على نظام المناعة.

هل مرض vexas معدي؟

لا يعد مرض vexas من الأمراض المعدية، كما أنه لا يورث، حيث اكتشف في عام 2020 من قبل المعهد القومي للصحة الأمريكي، وهو مرض مناعي ذاتي نادر يصيب الرجال بشكل أساسي بسبب طفرة جينية في الجين وهو أكبر معهد قومي بحثي بالعالم، وتم اكتشاف هذا المرض بعد 7 سنوات من الدراسة.

الأعراض الشائعة لمتلازمة VEXAS

تشمل أعراض المتلازمة:

الحمى المستمرة.

طفح جلدي والتهابات الجلد.

آلام المفاصل والتورم.

ضيق التنفس والسعال.

احمرار العين والصداع.

التهابات الخصيتين أو تورمهما.

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

تأثيرات على الدم ونخاع العظم، وأعضاء أخرى مثل الأوعية الدموية، الرئتين، والغضاريف.

مضاعفات مرض فيكساس

يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة تشمل:

فشل نخاع العظم.

سرطان الدم.

التهاب عضل القلب.

فقر الدم الحاد.

التهابات الأوعية الدموية والمفاصل.

أهمية الوعي بمرض فيكساس

تتعلق بتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، خاصة مع كون هذا المرض نادرًا وحديث الاكتشاف، يشكل الوعي الصحي وسيلة فعالة لتفادي الأمراض وتحسين صحة الفرد والمجتمع .

علاج مرض فيكساس

قال الدكتور يسرى عقل إن علاج VEXAS يتم من خلال "الكرتوزون" ولكن المريض الذى حضر لمستشفى قصر العينى كان نسبة الفيريتن فى الدم تخطت الـ 10 آلاف، وحدوث التهابات غير متحكم فيها، وكان الدواء الأقوى لمواجهتها " اكتميرا" وتم استخدامها فى العلاج مع الكيرتوزون وبإضافتها تم السيطرة الكاملة عليها.

وفي الحالات المتقدمة، قد يكون زرع نخاع العظم خيارًا لعلاج فشل النخاع، ويحتاج المرضى عادة إلى متابعة مع طبيب متخصص في أمراض المناعة الذاتية.

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