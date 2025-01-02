سحب دواء شهير لعلاج ضغط الدم من الصيدليات.. ما القصة؟

في خطوة مفاجئة، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرارها بسحب ووقف تداول مستحضر «Co-dilatrol tablet» من جميع الصيدليات الذي يستخدم في علاج حالات ضغط الدم، وذلك بعد تلقيها معلومات من الشركة المنتجة تفيد بعدم مطابقة المستحضر للمواصفات المعتمدة، يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على حماية صحةالمواطنين وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق.



تفاصيل القرار وأسباب السحب



وأوضحت هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي لها أن سحب «Co-dilatrol tablet» جاء بعد إجراء تقييم شامل للمستحضر، حيث تبين عدممطابقته للمواصفات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على معلومات موثوقة، مشددة على أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات لضمان سلامة المرضى والحد منالمخاطر الصحية المحتملة.

إرشادات للمواطنين

وفي سياق متصل، دعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة مراجعة الأطباء المختصين أو الصيادلة في حالة الشك أو الحاجة إلى استشارة بشأن الأدوية.

كما أكدت على أهمية شراء المستحضرات الدوائية من الصيدليات المعتمدة فقط، محذرة من شراء الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي أو أماكنغير موثوقة، حيث قد يؤدي ذلك إلى الحصول على مستحضرات غير صالحة أو مقلدة.

الاستخدامات الطبية لمستحضر «Co-dilatrol tablet»

ويستخدم مستحضر «Co-dilatrol tablet» في علاج حالات ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، حيث يقوم بتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

كما يسهم في معالجة مشاكل الكلى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك، فإن سحب هذا المستحضر يثير القلق حول كيفية تأثير ذلك على المرضى الذين يعتمدون عليه في علاجهم.



المخاطر الصحية المحتملة

كما حذرت هيئة الدواء المصرية من أن استخدام الدواء المسحوب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. وأشارت إلى أن المخاطر قد تشمل تأثيراتسلبية على القلب والكلى والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لمشاكل صحية أخوتعمل هيئة الدواء المصرية على مراقبة الوضع عن كثب، وتؤكد أنها ستقوم بإصدار المزيد من التحديثات والإعلانات عن أي مستحضرات أخرى قد تحتاج إلى سحب أو مراجعة، كما تشجع الهيئة المواطنين على الإبلاغ عن أي أدوية مشبوهة أو غير مطابقة للمواصفات.

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