محمد سعد لـ الموجز: رشوان توفيق شيخ الدشاش وحسن حسني ملوش بديل وتميمة حظي

أنطلق عرض فيلم "الدشاش" للفنان محمد سعد، أمس في دور العرض بالسينما، وحرص بطل العمل علي حضور العرض الخاص، بل كان أول الحاضرين علي السجادة الحمراء متحمسا لفيلمه الجديد بعد غياب ٦ سنوات عن الشاشة البيضاء.

وكشف محمد سعد في تصريحات خاصة لموقع "الموجز" إنه متحمس للعودة من جديد إلي الشاشة البيضاء، بعدما وجد سيناريو ممتاز وإخراج رائع مع سامح عبد العزيز.

ووجه محمد سعد، رسالة للجمهور قائلا " أتمني تشوفوا فيلم يخليكم تنسوا اللمبي و بوحة وتفتكروه بس وتندهولي بـ " الدشاش ".

محمد سعد

وأكد محمد سعد إنه يقدم دور مميز و جديد كليا عليه، وبالفعل أشاد كل الحاضرين بالعمل وتمثيل محمد سعد بعد إنتهاء العرض الخاص أمس.

سبب عودته إلي الشاشة البيضاء بعد 6 أعوام

أشاد محمد سعد بمجهود السيناريست، والمخرج سامح عبد العزيز، قائلا "مركزين في كل تفصيلة"، وعند سؤاله لماذا يقال عنه إنه يتدخل في عمل المخرج والمؤلف، فعلق مازحا "إشاعات إشاعات".

كما عبر محمد سعد عن سعادته بـ مشاركة رشوان توفيق معه في فيلم الدشاش"، قائلا شيخ العمل، مشيرًا أنه روح مختلفة في الأجواء، وأضاف للعمل بشكل كبير.

وعند سؤاله هل رشوان توفيق عوضك عن حسن حسني، فأجاب بعيون لامعة من الدموع، معلقا" عم حسن مبيعوضهوش حد، والسينما كلها افتقدته مش بس محمد سعد لأنه كان حالة خاصة وتميمة حظ له هو شخصيا ".

حرص محمد سعد علي الحضور مبكرا علي السجادة الحمراء أمس خلال العرض الخاص، والتسجيل مع كل الصحافيين، معبرا عن تحمسه لعرض فيلمه الجديد "الدشاش".



وعلي غير المعتاد لم يشارك الفنان محمد سعد، بأغنية خلال فيلم" الدشاش"، بينما استعانوا بالمطرب الشعبي إسلام شندي.

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