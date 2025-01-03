أسعار الفاكهة اليوم 3 يناير 2025.. استقرار تام

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، تراوحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في أصناف متعددة، فيما سجلت بعض الأنواع استقرارًا نسبيًا، مع وجود بعض التغييرات الطفيفة في الأسعار وفقًا للعرض والطلب.

ويقدم الموجز تفاصيل أسعار الفاكهة المختلفة في هذا التقرير.

أسعار الفواكه الحامضية

- البرتقال البلدي: تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 7 إلى 11 جنيهًا.

- البرتقال السكري: سعر الكيلو تراوح من 7 إلى 11 جنيهًا.

- برتشال أبو سرة: ارتفع سعر الكيلو ليصل من 8 إلى 14 جنيهًا، بزيادة جنيه عن سعره السابق.

- النارنج: سجل سعر الكيلو بين 3 إلى 5 جنيهات.

- اليوسفي: تتراوح أسعاره بين 6 إلى 16 جنيهًا.

- الكيموكوات: تراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

أسعار العنب والتفاح المستورد

- العنب الأصفر المستورد: سجل سعره 110 جنيهات للكيلو.

- العنب الأسود المستورد: وصل سعره أيضًا إلى 110 جنيهات.

- التفاح المستورد: تراوحت الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

- تفاح جولدن: تراوحت أسعاره من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

- تفاح سوري/لبناني: تراوح سعره بين 40 إلى 80 جنيهًا أيضًا.

أسعار البلح في سوق العبور

- بلح أم الفراخ: تراوحت أسعاره من 8 إلى 12 جنيهًا.

-بلح رملي: تراوحت أسعاره بين 12 إلى 16 جنيهًا.

- البلح السيوي: سجل سعره بين 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

- بلح بنت عيشه وبلح ثلاجة**: تراوحت أسعارهما بين 12 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الجوافة والرمان والفراولة

- الجوافة: سعر الكيلو تراوح بين 16 إلى 24 جنيهًا.

- الرمان: تراوحت أسعاره بين 20 إلى 35 جنيهًا.

- الفراولة: تتراوح أسعاره بين 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة الاستوائية والمستورد

- المانجو كيت: تراوحت أسعاره بين 40 إلى 70 جنيهًا.

البطيخ:

- بطيخ 10 كيلوات: بين 88 إلى 110 جنيهات.

- بطيخ 8 كيلوات: بين 54 إلى 72 جنيهًا.

- بطيخ 6 كيلوات: بين 28 إلى 42 جنيهًا.

أسعار الفاكهة الأخرى

-الخوخ المستورد والنكتارين: تراوحت أسعارهما بين 50 إلى 70 جنيهًا.

-البرقوق المستورد: بين 50 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

-الكمثرى المستوردة: بلغ سعرها 125 جنيهًا للكيلو.

-قشطة بلدي وعبد الرازق: تراوحت أسعار القشطة البلدي بين 35 إلى 55 جنيهًا، فيما سجلت قشطة عبد الرازق بين 100 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الموز

الموز المغربي: تراوحت أسعاره بين 15 إلى 19 جنيهًا.

الموز البلدي: تراوح بين 11 إلى 15 جنيهًا.

الموز المستورد: تراوحت أسعاره بين 40 إلى 60 جنيهًا.

الموز بيكو: تراوحت أسعاره بين 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

تستمر هذه التفاوتات في أسعار الفاكهة بسبب اختلافات العرض والطلب بالإضافة إلى تغيرات الموسمية التي تؤثر في توافر الفاكهة، مما يجعل سوق العبور محط أنظار المستهلكين والمستوردين على حد سواء.

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