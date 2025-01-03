مواقيت صلاة الجمعة اليوم بجميع المحافظات

مواقيت صلاة الجمعة.. من المعروف أنها تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يجتمعون في المساجد لأداء هذه الشعيرة العظيمة والاستماع إلى خطبة الجمعة التي تحمل في طياتها رسائل تربوية وروحية.

لذا يحرص المسلمون في مختلف المحافظات على معرفة مواقيت صلاة الجمعة اليوم، لضمان أداء الصلاة في وقتها والانضمام إلى الصفوف الأولى من الجماعة.

مواقيت صلاة الجمعة

ونعلم جيدًا أن مواقيت صلاة الجمعة اليوم تختلف في جميع المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، حيث تتأثر بالموقع الجغرافي لكل منطقة، ويُعتبر الالتزام بموعد الأذان دلالة على تعظيم شعائر الله واستجابةً لنداء الحق، إذ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية تفاصيل مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات وهي كالتالي:

مواقيت صلاة الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في القاهرة

-الظهر: 11:59 ص

-العصر: 2:49 م

-المغرب: 5:07 م

-العشاء: 6:30 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

-الظهر: 12:06 م

-العصر: 2:52 م

-المغرب: 5:10 م

-العشاء: 6:34 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

-الظهر: 12:03 م

-العصر: 3:01 م

-المغرب: 5:21 م

-العشاء: 6:35 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

-الظهر: 12:00 م

-العصر: 2:58 م

-المغرب: 5:18 م

-العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة في المنيا

-الظهر: 12:01 م

-العصر: 2:53 م

-المغرب: 5:12 م

-العشاء: 6:35 م

مواقيت الصلاة في بورسعيد

-الظهر: 11:55 ص

-العصر: 2:44 م

-المغرب: 5:04 م

-العشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة في الغردقة

-الظهر: 11:52 ص

-العصر: 2:44 م

-المغرب: 5:11 م

-العشاء: 6:29 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

-الظهر: 11:49 ص

-العصر: 2:41 م

-المغرب: 5:08 م

-العشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة في الأقصر

-الظهر: 11:50 ص

-العصر: 2:45 م

-المغرب: 5:12 م

-العشاء: 6:30 م

مواقيت الصلاة في أسوان

-الظهر: 11:49 ص

-العصر: 2:46 م

-المغرب: 5:14 م

-العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة في دمياط

-الظهر: 11:57 ص

-العصر: 2:46 م

-المغرب: 5:06 م

-العشاء: 6:29 م

مواقيت الصلاة في العريش

-الظهر: 11:53 ص

-العصر: 2:42 م

-المغرب: 5:02 م

-العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة في الفيوم

-الظهر: 11:59 ص

-العصر: 2:50 م

-المغرب: 5:09 م

-العشاء: 6:32 م

مواقيت الصلاة في بني سويف

-الظهر: 11:58 ص

-العصر: 2:51 م

-المغرب: 5:10 م

-العشاء: 6:33 م

مواقيت الصلاة في السويس

-الظهر: 11:56 ص

-العصر: 2:45 م

-المغرب: 5:05 م

-العشاء: 6:28 م

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