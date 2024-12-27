موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة.. مواقيت الصلاة في محافظات مصر

موعد صلاة العشاء.. يبحث العديد من المواطنين في محرك البحث جوجل عن مواقيت الصلاة يومياً وخاصة موعد صلاة العشاء لأنها الصلاة القادمة وذلك بشكل كبير، طوال اليوم، من أجل البحث عن مواقيت الصلاة فى كافة محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، وعلى مدار الساعة بهدف معرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما توفره الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى، ولذا، سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة ومواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد صلاة العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجر: 5:16

الظهر: 11:56

العصر: 2:44

المغرب: 5:03

العشاء: 6:26

موعد صلاة العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

الفجر: 5:23

الظهر: 12:01

العصر: 2:47

المغرب: 5:05

العشاء: 6:29

موعد صلاة العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

الفجر: 5:13

الظهر: 11:52

العصر: 2:39

المغرب: 4:57

العشاء: 6:21

موعد صلاة العشاء ومواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجر: 5:02

الظهر: 11:49

العصر: 2:49

المغرب: 5:09

العشاء: 6:28

فضل تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة

يعتبر التواجد أثناء وقت تكبيرة الإحرام والمُحافظة عليها في صلاة الجماعة، وحضور صلاة الجماعةِ كاملة من غير نُقصان، وكسب التأمين خلف الإمام في حين كانت الصلاة جهرية، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قالَ الإمامُ: "غيرِ المغضوبِ عليْهم ولاَ الضَّالِّين"، فقولوا: "آمينَ"، فإنَّهُ من وافقَ قولُهُ قولَ الملائِكةِ غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ).

وتعد الصّلاة في الصّفِ الأول من صُفوف المُصلِّين لها فضل عظيم، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلَّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا).

ويجب الحرص على الصلاة في الجانب الأيمن من الصفوف، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ وملائكتَه يُصَلُّون على ميامنِ الصُّفوفِ).

موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة

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