هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

حكم أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء.. تعد صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي يحرص المسلمون على أدائها بعد صلاة العشاء، ولكن هناك بعض التساؤلات حول جواز أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء.

في هذا السياق، يسلط موقع الموجز في التقرير التالي الضوء على حكم أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء ، بناءً على ما ورد في السنة النبوية وآراء العلماء.

صلاة الوتر قبل صلاة العشاء

هل يجوز أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء؟

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حكم صلاة سنة الوتر إذا كان الشخص في سفر وصلى المغرب والعشاء جمع تقديم.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية إن السفر، وفقًا لشروطه، يعتبر من أسباب الجمع بين الصلوات، وذلك وفقًا لقول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، سواء بالتقديم أو التأخير.

اختلاف الفقهاء حول وقت صلاة الوتر

أضافت اللجنة أن الفقهاء اختلفوا في وقت صلاة الوتر في حالة السفر وجمع الصلوات بين القولين التاليين:

القول الأول: ذهب الفقهاء الشافعية والحنابلة إلى أن وقت الوتر يبدأ بعد أداء صلاة العشاء، وبالتالي إذا صلى الشخص المغرب والعشاء جمع تقديم، فيجوز له أداء الوتر قبل أذان العشاء.

القول الثاني: يرى الفقهاء المالكية والحنفية أن وقت الوتر يبدأ من مغيب الشفق، وبالتالي لا يجوز أداء الوتر قبل أذان العشاء إذا كان قد تم جمع المغرب والعشاء.

صلاة الوتر قبل صلاة العشاء

الحكم في صلاة الوتر قبل العشاء

أشارت لجنة الفتوى الرئيسية إلى أنه بناءً على ما سبق، يمكن الجمع بين القولين، بحيث من استطاع أداء الوتر بعد دخول وقت العشاء يكون قد خرج من خلاف العلماء، ويستحب ذلك لمن لا يخشى غلبة النوم، خاصة في السفر حيث المشقة، أما إذا كان الشخص يعتقد أنه سيغلبه النوم قبل العشاء، فيجوز له أداء الوتر قبل دخول وقت العشاء، وفي ذلك خير.

أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء

الحديث النبوي عن صلاة الوتر

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولَه، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".

التوجيه الفقهي في "كشاف القناع"

كما جاء في "كشاف القناع" للبهوتي، أن الوتر لا يصح قبل صلاة العشاء لعدم دخول وقته، لكن يُستحب أداءه آخر الليل لمن يثق بقدرته على القيام في هذا الوقت، أما من لا يثق فيمكنه أداء الوتر قبل النوم.

حكم أداء صلاة الوتر قبل صلاة العشاء

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