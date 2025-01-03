سنن يوم الجمعة.. قراءة سورة الكهف والاغتسال والتطيب

سنن يوم الجمعة، سن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدد من السنن التي يستحب للمسلم أن يستن بها يوم الجمعة، ذلك اليوم الذي له قدسية كبيرة عند جموع المسلمين، ويعتبر يوم عيدًا للمسلمين.

ويوضح الموجز في السطور التالية سنن يوم الجمعة والأعمال التي يستحب للمسلم أن يقدم عليها في ذلك اليوم، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف: ": إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل". رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

ما هي سنن يوم الجمعة؟

ومن سنن يوم الجمعة، الاغتسال والتطيب، كما جاء في الحديث الشريف " فمن جاء الجمعة فليغتسل"، حيث أكد العلماء على استحباب الاغتسال التطيب قبل الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة.

- تنظيف الأسنان بالسواك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستخدم المسواك دائمًا وهو عود خشبي يستخرج من شجرة الأراك.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ومن ضمن سنن يوم الجمعة الآتي:

- يستحب للمسلم يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من فضائل عظيمة ولعل أهمها هي اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وروى الحاكم في المستدرك مرفوعًا إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وصححه الألباني..

- وجاء في فضل سورة الكهف في صحيح مسلم مرفوعاً: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال".

- إدراك ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء، فبتحري ساعة الاستجابة ويتضرع إلى الله فيها.

- الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكذلك التبكير إلى المسجد والاستماع إلى الخطبة كاملة.

حكم السنة البعدية لصلاة الجمعة ومشروعيتها

هل يصح صلاة سنة بعد أداء صلاة الجمعة؟.. وقد اتفق علماء المسلمين على مشروعية الصلاة بعد صلاة الجمعة، واختلفوا في عدد الركعات، فمنهم من يرى أنها ركعتان ومنهم من يرى أنها أربع.

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