فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تحميك من الفتن

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة من السنن النبوية المهمة التي تحظى بفضل كبير وأثر عظيم في حياة المسلم, إذ حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بهذه السنة لما لها من فوائد روحية عظيمة، ولما تحققه من بركات للمسلم.

يُفضل الالتزام بهذه السنة لما تحققه من بركات روحية ونور، وتبدأ الفترة الموصى بها لقراءتها من غروب شمس يوم الخميس وتستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، وفقًا لما أشار إليه علماء مثل الشافعي رضي الله عنه.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تشير الأحاديث النبوية إلى أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال".

كما أن قراءة السورة في هذا اليوم تُضئ قلب القارئ بنور الله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فوائد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

تُعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مصدرًا للبركة والهداية، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

ونقل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف

أكد العلماء على أن أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يبدأ من مغرب يوم الخميس وحتى مغرب يوم الجمعة، وهي الفترة المستحب أن يلتزم بها المسلمون لقراءة السورة.

في سياق متصل، أشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إلى أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق".

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