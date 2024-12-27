فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نورًا ما بين الجمعتين

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يعتبر يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع وعيدًا أسبوعيًا عند المسلمين، ويشمل العديد من الأعمال المستحبة التي ينصح المسلمون بالقيام بها، وفي مقدمتها قراءة سورة الكهف, التي تحمل في طياتها فضلًا كبيرًا.

يُذكر أن يوم الجمعة يشهد العديد من الأحداث الهامة مثل خلق آدم عليه السلام، دخوله الجنة، وخروجه منها، وكذلك قيام الساعة في هذا اليوم, وتستعرض جريدة “الموجز” فضل قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك.

فضل يوم الجمعة في الإسلام

يعد يوم الجمعة يومًا مميزًا في الإسلام، ووردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضله العظيم, إذ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأكد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

حث الإسلام على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة, وهي من السور المكية الطويلة التي تشتمل على 110 آيات، وتتناول عدة موضوعات مثل قصص الأنبياء والصالحين، منها قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى والخضر، وتحذير من فتنة الدجال.

وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فوائد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أكدت الأحاديث النبوية الشريفة على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

ونقل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال".

أفضل وقت لقراءة سورة الكهف

يبدأ وقت قراءة سورة الكهف من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة، وذكر علماء الشافعية أنه من المستحب قراءة السورة في هذه الفترة.

وورد عن المناوي أن قراءة سورة الكهف يندب أن تكون في ليلة الجمعة أو في يومها، وهو ما يُحَثّ عليه للمسلمين في هذه الأيام المباركة.

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أهمية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لما لها من فضل عظيم، مُستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق".

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