منها قراءة سورة الكهف والتسوك.. ما هي سنن يوم الجمعة؟

ليوم الجمعة و صلاة الجمعة قدسية كبيرة لدى جموع المسلمين، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة أداءها وعدم التفريط فيها أبدًا.



ولصلاة الجمعة سنن وفضائل كثيرة، يذكرها الموجز في السطور التالية موضحًا السنن التي تأتي قبل صلاة الجمعة وبعدها.

ما هي سنن صلاة الجمعة؟

السنة الأولى الاغتسال والتطيب، حيث أكد العلماء على أنه يستحب للمسلم أن يغتسل ويتطيب قبل الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة.

ومن السنن المستحبة كذلك هو تنظيف الأسنان بالسواك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يستخدم المسواك دائمًا وهو عود خشبي يستخرج من شجرة الأراك.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وأشار العلماء إلى أنه يستحب للمسلم يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لما لها من فضائل عظيمة ولعل أهمها هي اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما يستحب للمسلم أن يحاول إدراك ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء، فبتحري ساعة الاستجابة ويتضرع إلى الله فيها ، الأمر الذي له فضائل عدة منها اتباع سنة الرسول، الاستجابة لله في قوله “ادعوني استجيب لكم”، وغيرهما الكثير من الفضائل.

يوم الجمعة

كما يفضل للمسلم يوم الجمعة ارتداء أفضل الثياب عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، حيث يشير بعض العلماء أن يوم الجمعة يعتبر عيدًا للمسلمين.

يستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكذلك التبكير إلى المسجد والاستماع إلى الخطبة كاملة.

السنة البعدية لصلاة الجمعة

اتفق علماء المسلمين على مشروعية الصلاة بعد صلاة الجمعة، واختلفوا في عدد الركعات، فمنهم من يرى أنها ركعتان ومنهم من يرى أنها أربع.

ويؤكد الفقهاء على أن ما اختلف فيه العلماء فهو رحمة لجموع المسلمين حتى يتقرب العبد لله بما يستطيع، ويأخذ بالحكم الذي يناسبه، وفي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يصلي بعد الجمعة ركعتان أو أربعة حسب قدرته.

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