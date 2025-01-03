تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025.. الرابط وخطوات الاستعلام والدفع

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025.. حرصت شركات الغاز الطبيعي في مصر، وعلى رأسها "بتروتريد" و"ناتجاس"، على توفير طرق رقمية مرنة لتسجيل قراءة عدادات الغاز وسداد الفواتير الشهرية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواعيد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2025

أعلنت شركة "بتروتريد" بدء تسجيل قراءة عداد الغاز للوحدات السكنية لشهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 يناير وحتى يوم 27 من الشهر نفسه, وتزامنًا مع أعمال الجرد السنوي دعت الشركة المواطنين إلى الالتزام بمواعيد التسجيل لضمان إصدار فواتير دقيقة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الموقع الرسمي لشركة الغاز "بتروتريد" كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد “اضغط هنا” اختيار خيار «تسجيل قراءة العداد». إدخال البيانات المطلوبة، مثل رقم المشترك، المكون من: رقم العمارة والشقة.

البلوك.

القطاع.

المحافظة والمنطقة.

رقم العداد. الضغط على «تأكيد» لإتمام التسجيل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر يناير 2025

أتاحت شركات الغاز خدمة الاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا كالتالي:

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2025

زيارة موقع الشركة التابع لها العداد. اختيار «الاستعلام عن فاتورة الغاز». إدخال رقم المشترك بشكل صحيح. الضغط على «استعراض الفواتير» لتظهر الفواتير المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2025

أتاحت شركات الغاز عدة طرق مرنة لسداد فاتورة الغاز لضمان راحة المشتركين،كما يلي:

عبر المحصلين الرسميين الذين يزورون المنازل لتحصيل الفواتير.

من خلال محافظ الهواتف الذكية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

عبر المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

باستخدام تطبيق إنستا باي الذي يتيح سداد الفواتير إلكترونيًا بسهولة.

عبر منافذ التحصيل الإلكتروني مثل فوري، أمان، ومصاري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات دفع فاتورة الغاز عبر تطبيق إنستا باي

يمكنك دفع فاتورة الغاز عبر طبيق إنستا باي كالتالي:

فتح تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول. اختيار «دفع الفواتير». تحديد «فواتير الغاز». اختيار الشركة التابع لها العداد (بتروتريد أو ناتجاس). إدخال رقم المشترك الخاص بك. الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة. الضغط على «دفع» وإدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام العملية.

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