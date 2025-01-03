موقف زيزو من المشاركة مع نادى الزمالك أمام المصري بـ الكونفيدرالية

حسم نادى الزمالك الموقف النهائي لـ أحمد السيد زيزو نجم الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء من المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

وتعرض أحمد السيد زيزو نجم نادى الزمالك لوعكة صحية إذ أثار التكهنات حوله بخصوص شكوك لحاقه بمواجهة نادي المصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي المصري البورسعيدي على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية يوم الأحد المقبل.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة لارابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

زيزو يعلن جاهزيته لمواجهة نادي الزمالك أمام المصري

وعلم " الموجز" أن زيزو قد شارك في التدريبات الجماعية لـ نادى الزمالك ليعلن جاهزيته للمشاركة بصورة طبيعية في لقاء المصري البورسعيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويعتبر زيزو أحد الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ نادى الزمالك في ظل مساهماته الكبيرة مع الفارس الأبيض وامتلاكه قدرات فنية وبدنية جيدة.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على منافسه نادي المصري البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

زيزو يحسم تجديد عقده مع نادي الزمالك

وتوصل مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لاتفاق شبه نهائي مع أحمد السيد زيزو على تجديد عقده مع الفارس الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووافق زيزو على البقاء داخل أسوار نادي الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة بعد الاتفاق على كافة الشروط المالية مع إدارة الفارس الأبيض خلال الساعات الماضية.



قائمة نادي الزمالك في موسم 2024/2025



حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد محمود - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد مجدي - أحمد فتوح - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد حمدي - سيد عبد الله "نيمار" - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حسام أشرف - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - عمر فرج - سيدي ندياي.

اقرأ أيضًا:

الميركاتو الشتوي| القادسية السعودي يتعاقد رسميًّا مع البرازيلي جابرييل كارفاليو

دوناروما يعود لتدريبات باريس سان جيرمان استعدادًا للسوبر الفرنسي