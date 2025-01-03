نادِ سعودي يهدد بقاء احمد السيد زيزو مع نادي الزمالك

يستهدف أحد الأندية السعودية التعاقد مع اللاعب احمد السيد زيزو جناح فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم تجديد التعاقد مع احمد السيد زيزو في الفترة المقبلة خاصًة بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

حسم تجديد التعاقد مع احمد السيد زيزو

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع احمد السيد زيزو على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة 3 مواسم مقابل 230 مليون جنيه وذلك حضور والده.

ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة عن تجديد التعاقد مع احمد السيد زيزو ليغلق كافة الاحتمالات حول إمكانية رحيله في الشتاء.

نيوم السعودي يستهدف التعاقد مع أحمد السيد زيزو

وعلم " الموجز" أن نادي نيوم السعودي يدرس التعاقد مع اللاعب احمد السيد زيزو جناح نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز صفوفه بقوة في الموسم الجديد.

احمد السيد زيزو- نادي الزمالك

وأوضحت المصادر داخل نادي نيوم السعودي أن زيزو يعتبر من أولويات الفريق حتى الأن إذ يسعى مسؤولي النادي لإقناع نظرائهم في نادي الزمالك بالتخلي عن خدمات اللاعب.

أحمد السيد زيزو يتعرض لوعكة صحية

وتعرض في الساعات القليلة الماضية احمد السيد زيزو لوعكة صحية ذلك قبل ساعات من مواجهة فريق المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» :" لهي أذهب البأس رب الناس، اشفني وانت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين".

وأضاف" اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير".

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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