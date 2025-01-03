بالمواعيد.. الزمالك يستعد لموسم حافل في 2025 بتحديات محلية وإفريقية

يستعد نادي الزمالك لمواجهات قوية في مختلف البطولات، حيث يطمح الفريق لتحقيق انطلاقة قوية في العام الجديد، حيث يبدأ مشواره في 2025، بمواجهة المصري في الكونفدرالية الإفريقية يوم 5 يناير. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وعلى الصعيد المحلي، يخوض الزمالك مواجهات حاسمة في الدوري المصري، تبدأ بمبارياته ضد حرس الحدود، يوم 15 يناير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

ويأمل الزمالك، أن يكون عام 2025 مليئًا بالإنجازات، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

فريق الزمالك

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، من سبع مواجهات، فاز خلالهم 4 مبارياتـ وتعادل مواجهتين، وخسر لقاء وحيد أمام المصري البورسعيدي.

جدول مواعيد مباريات الزمالك في 2025

الكونفدرالية الإفريقية

5 يناير - (المصري - الزمالك) - الساعة 6:00 مساءً.

12 يناير - (بلاك بولز مابوتو - الزمالك) - الساعة 6:00 مساءً.

19 يناير - (الزمالك - إنييمبا) - الساعة 4:00 مساءً.

الدوري المصري

15 يناير - (الزمالك - حرس الحدود) - الساعة 4:00 مساءً.

23 يناير - (مودرن سبورت - الزمالك) - الساعة 7:00 مساءً.

27 يناير - (الزمالك - الجونة) - الساعة 4:00 مساءً.

31 يناير - (بيراميدز - الزمالك) - الساعة 7:00 مساءً.

7 فبراير - (الزمالك - الإسماعيلي) - الساعة 8:00 مساءً.

11 فبراير - (فاركو - الزمالك) - الساعة 5:00 مساءً.

16 فبراير - (الزمالك - بتروجت) - الساعة 5:00 مساءً.

22 فبراير - (الأهلي - الزمالك) - الساعة 8:00 مساءً.

27 فبراير - (الزمالك - زد) - الساعة 8:00 مساءً.

4 مارس - (إنبي - الزمالك) - الساعة 9:00 مساءً.

كأس مصر

9 يناير - (الزمالك - أبو قير للأسمدة) - الساعة 2:30 مساءً.

كأس الرابطة المصرية

19 مارس - (الزمالك - الجونة) - الساعة 9:00 مساءً.

24 مارس - (بتروجت - الزمالك) - الساعة 9:00 مساءً.

2 أبريل - (الزمالك - مودرن سبورت) - الساعة 4:00 مساءً.

23 أبريل - (سموحة - الزمالك) - الساعة 4:00 مساءً.

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