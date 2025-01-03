موقف نادي الزمالك لضم رمضان صبحي من بيراميدز في الشتاء

حسم مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الدخول في مفاوضات قوية للتعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم رمضان صبحي مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري لتعزيز الفارس الأبيض بناءً على رغبة السويسري كريستيان جروس.

ويأمل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى التعاقد مع لاعبين ذو العيار الثقيل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.

الزمالك ينفي مفاوضات رمضان صبحي في الشتاء

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن رمضان صبحي خارج حسابات نادي الزمالك في الوقت الحالي خاصًة في ظل معاناة الفارس الأبيض من أزمة مالية.

رمضان صبحي

وأضاف المصدر أن هدف إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري فضلًا عن صرف باقي المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير داخل إدارة نادي الزمالك لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت من أجل الاستقرار للتركيز في الموسم الحالي.



وأفاد المصدر أن رمضان صبحي قد يكون لاعبًا في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة ولكن ليس خلال يناير الجاري حيث يوجد صعوبة في توفير راتبه بالإضافة إلى القيمة المالية لشرائه.

بيراميدز يرفض انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

تلقت إدارة فريق بيراميدز مؤخرًا عدة عروض من أندية في أوروبا والخليج لرحيل رمضان صبحي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعد ظهور أنباء عن رغبة نادي الزمالك في ضم اللاعب.

ووافقت إدارة بيراميدز على انتقال رمضان صبحي في ظل رغبته في خوض تجربة احترافية، لكنها رفضت انتقاله إلى الزمالك، حيث أعرب اللاعب عن رغبته في اللعب خارج مصر.

حاليًا، يمتلك رمضان صبحي عرضين من نادٍ قطري وآخر تركي، وستبدأ إدارة بيراميدز بمناقشة العروض المقدمة للاعب، بعد أن أغلقت الباب أمام انتقاله لنادي الزمالك، احترامًا لرغبة اللاعب في الاحتراف بالخارج.

من المتوقع أن تدرس إدارة بيراميدز العروض المقدمة لرمضان صبحي، من أجل اتخاذ قرار نهائي يتناسب مع تطلعات الفريق وطموحاته.

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