مفاجأة بشأن مستقبل رمضان صبحي.. ووجهته المقبلة بعد رحيله عن بيراميدز

رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، يعد من أهم المواهب الكروية المصرية التي ظهرت في السنوات الأخيرة وإن كان حجم عطائه للكرة المصرية لا يترجم حجم موهبته الكبيرة التي يتمتع بها.

وتشهد كل فترة انتقالات للكرة المصرية تداول الأنباء حول مستقبل اللاعب، في ظل تنافس الكثير من الأندية للفوز بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة ، خاصة أن فترة تواجده في بيراميدز لم تلبي طموح اللاعب.

موقف بيراميدز من رحيل رمضان صبحي خلال انتقالات يناير

شهدت الساعات الأخيرة انفتاح نادي بيراميدز علي مناقشة مستقبل اللاعب بعد أن كان ذلك الباب مغلقا لفترة طويلة حيث رحبت إدارة النادي برحيل اللاعب خلال شهر يناير الحالي حيث تمتد فترة ميركاتو الشتاء في مصر لمدة 39 يومًا، حيث تبدأ من يوم 1 يناير وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

يستهدف نادي الزمالك منذ فترة طويلة التعاقد مع رمضان صبحي، ودخلوا في مفاوضات مع اللاعب أكثر من مرة، وأشارمحمود فتح الله، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، إلي إمكانية انتقال رمضان صبحي، إلى نادي الزمالك، خلال انتقالات الصيف المقبل.

كما كشف أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك في وقت سابق أن أي لاعب يتمنى القدوم لنادى الزمالك الأن فى ظل حالة الاستقرار الموجودة بالنادي.

رمضان صبحي

احتراف رمضان صبحي

يرصد الموجز، تفاصي العروض المقدمه لرمضان صبحي، حيث تظل فكرة الاحتراف الخارجي هي الرغبة الأولي للاعب في ظل غلق باب عودته للنادي الأهلي وقد تلقى اللاعب عرضا للانتقال للدوري القطري، كما يمتلك عرضا من ناد تركي وتدرس إدارة بيراميدز تلك العروض لحسم مستقبل اللاعب.

ويميل رمضان لقبول العرض التركي وقد أبلغ إدارة بيراميدز برغبته والتي بدورها طلبت من اللاعب إبلاغ النادي التركي بضرورة إرسال العرض بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة من أجل دراسته بشكل جيد".

و يحسم العرض الرسمي للنادي التركي مصير رمضان صبحي بشكل كبير خاصة إذا ما لبي طموحات بيراميدز المادية.

اقرأ أيضًا:

إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالفوز علي أتالانتا بثنائية نظيفة

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025