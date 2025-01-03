ماجدة الرومي تستعد لإطلاق فيديو كليب جديد وسط نجاحات متتالية

تعود الفنانة ماجدة الرومي إلى جمهورها بفيديو كليب جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سلسلة من النجاحات الفنية الأخيرة، ومشوارها الفني الطويل.

في إطار ذلك، ترصد الموجز تفاصيل الأغنية الجديدة للفنانة ماجدة الرومي.



ماجدة الرومى

اقتراب انتهاء تصوير فيديو كليب ماجدة الرومي

تعمل ماجدة الرومي حاليًا على تصوير الفيديو كليب الجديد، الذي يقترب من مراحله النهائية.

يأتي هذا العمل كخطوة جديدة في مسيرتها الفنية التي لطالما تميزت بتقديم أعمال راقية ومميزة.

كما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الكشف عن تفاصيل الكليب، خاصة بعد النجاح الكبير لأغنيتها الأخيرة.

كليب ماجدة الرومي

تصوير كليب ماجدة الرومي

نجاح أغنية "بعدني بقلبك"



مؤخرًا، طرحت ماجدة الرومي أغنية "بعدني بقلبك" على منصات الموسيقى وموقع "يوتيوب"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها.

أغنية "بعدني بقلبك" من كلمات وألحان أميل فهد، وتوزيع موسيقي داني الحلو.



جدل حول تسريب أغنيات جديدة

أثار عوض الرومي، شقيق ماجدة ومدير أعمالها، تساؤلات واسعة بعد تلميحاته حول تسريب وسرقة ثلاث أغنيات جديدة.

ظن الجمهور في البداية أن هذه الأغنيات تخص ماجدة الرومي، مما زاد من حالة الترقب والاهتمام بأعمالها القادمة.

حفل أسطوري في قصر عابدين

في وقت سابق، أحيت ماجدة الرومي حفلًا غنائيًا ضخمًا في قصر عابدين، بقيادة المايسترو نادر عباسي والأوركسترا.

قدمت ماجدة الرومي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي أثرت بها مسيرتها الفنية، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والسياسيين والشخصيات العامة. الحفل شهد أجواء حماسية وتفاعلًا مميزًا من الجمهور.

ماجدة الرومى

إشادة بأغنية "قمر تاني"

من جهة أخرى، أطلقت ماجدة الرومي أغنية "قمر تاني" عبر قناتها على "يوتيوب". الأغنية التي تتغزل بجمال مدينة العلا السعودية، حملت كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام من عوض الرومي.

حفلات العلمين المنتظرة

يُذكر أن ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل ضمن مهرجان العلمين 2024، المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا وأجواء مليئة بالحماس والتفاعل.

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ترويج لحفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين بطريقة مختلفة

