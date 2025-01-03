عطل يضرب عدة مطارات ألمانية .. والموظفون يعملون يدويا

أعلنت مجلة foucs.de الألمانية أن عطلاً تقنياً قد ضرب كافة المطارات الألمانية مما تسبب في تعطيل كافة الرحلات الجوية و إزدحام المطارات بالمسافرين التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .

العطل إضطر الموظفون للعمل يدوياً

بدوره فقد أكد المتحدث بإسم الشرطة الإتحادية الألمانية أن العطل الذي ضرب الأنظمة الحوسبية في المطارات، قد دفع الموظفين للعمل يدويًا، مشيراً إلى أن الوضع لا يزال قائمًا حتى الآن.

وأدت تلك الأزمة إلى تزاحم كبير بين صفوف المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم، إذ تشير التقارير أن الطوابير الطويلة التي خلفها العُطل تصل إلى ساعتين في منطقة الأمن بمطار دوسلدورف، مع تعليق الدخول من مختلف المناطق بخلاف شنجن مؤقتًا حسبما أعلن المطار. وأشارت التقارير إلى أن مطار دوسلدورف الأكثر تضرراً، حيث تعطلت أنظمته الرئيسية والإحتياطية، فيما تشتبه السلطات في تعرض واجهة النظام لهجوم، وتبذل الفرق الفنية جهودًا حثيثة لإصلاح الخلل، إلا أن المدة اللازمة لذلك لا تزال غير محددة.

الوضع ليس الأفضل في باقي المطارات

وكشفت التقارير الصحفية المحلية إلى أن في مطاري كولونيا بون ودورتموند، يواجهان المشكلات ذاتها حيث يُعيق التعطل التقني الدخول، وعلى الرغم من عدم تأثر مطاري مونستر أوسنابروك وفيزه حتى الآن، إلا أن إحتمالية إعادة توجيه الرحلات إليهم تبقى واردة.

وفي سياق متصل فقد نصحت السلطات ركاب مطارات دوسلدورف، كولونيا، ودورتموند بالتحلي بالصبر، ففي دوسلدورف، لا يزال الركاب على متن طائراتهم، بينما يُقدم الماء للركاب الذين نزلوا.

وفي سياق متصل فقد نفي مطار فرانكفورت الدولي تأثر جداول رحلاته بالمشكلة الحالية، لكن دخول بعض القادمين قد يتأخر بعض الشئ .

بدوره فقد أعلن المتحدث بإسم مطار برلين براندبورج أنهم لم يتلقوا أى أوامر بشأن وقف السماح بالدخول للقادمين أو منع الطائرات من الهبوط .

وكان مطار فرانكفورت الدولي ، قد واجه مشكلات مماثلة في أكتوبر الماضي إثرعطل فني في مراقبة الحركة الجوية الألمانية حيث أعلنت مراقبة الحركة الجوية الألمانية وجود مشكلة في تبادل البيانات

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